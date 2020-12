Comme chaque année avec la fin vient le temps des listes et des critiques. De Diariocrítico nous signalons une fois de plus un passe-temps dans lequel tous ceux qui sont ne sont jamais, mais dans lequel tous ceux qui sont, ou du moins nous essayons. Après avoir revu les meilleures chansons et les meilleurs albums de l’année, c’est au tour de la série, le format qui continue de monter le plus, d’autant plus dans une année aussi spéciale que 2020 où nous avons passé plusieurs mois enfermés chez nous devant la petite fille. écran. L’offre continue d’augmenter jusqu’à ce qu’il soit impossible de tout couvrir (et peut-être aussi affecter la qualité moyenne) mais ce sont nos séries préférées de l’année. (Voir ici la meilleure série de 2019/2018/2017/2016/2015/2014 / Les 30 meilleures séries de la décennie (de 2010 à 2019))

9/10. Roi des tigres / El Palmar de Troya

L’ombre de ‘Wild Wild Country’ (notre série préférée de 2018) est longue et 2020 a vu la sortie de deux séries documentaires influencées par celui-ci, l’américain ‘Tiger King’ et l’espagnol ‘El Palmar de Troya’. Aucun d’eux n’est parfait, tous deux sont plus soucieux de raconter leur histoire que des faits purs et durs, dans une certaine mesure ils fictionnalisent la réalité (beaucoup plus évident dans le cas de la femme espagnole avec l’inclusion de ces plans d’apparitions mariales et de Bon sang, ils ne frappent pas beaucoup non plus). Mais aucun des deux ne peut se voir refuser quelque chose, leurs personnages sont absolument fascinants, ce sont des histoires que si on leur disait, vous ne penseriez pas qu’ils étaient réalité et ils ont deux personnages aussi extravagants que captivants, Joseph Maldonado-Passage, mieux connu sous le nom de “ roi des tigres ” ou de “ roi tigre ”, et Clemente Domínguez Gómez, mieux connu sous le nom de Pape Clément ou «la Voltio». En fin de compte, les deux documentaires sont l’exemple d’une défaite personnelle qui finit par se transformer en entreprise, dans laquelle les protagonistes trahissent ce en quoi ils croient pour profiter personnellement. Bien sûr, de nombreux autres personnages sont impliqués dans leurs histoires, presque tous aussi bizarres qu’eux-mêmes.

8. Narcos: Mexique (Saison 2)

Juste au moment où plus personne ne semble s’en soucier, Narcos a pris son envol et a livré sa meilleure saison depuis ses lointains débuts, celle qui a eu lieu en Colombie et a eu un Pablo Escobar en tant que protagoniste. Il n’a peut-être plus un méchant aussi charismatique que cela mais la série a été raffinée et a atteint une version d’elle-même, plus raffinée et moins fantaisiste que les saisons précédentes. Il a également réalisé ses meilleurs moments en se concentrant sur l’histoire de Amado Carrillo et Pablo Acosta.

7. Fargo (Saison 4)

La quatrième saison de “ Fargo ” n’a pas été sans défauts, elle est ambitieuse et excessive, mais c’est aussi l’une des séries les mieux racontées visuellement de ces derniers temps, il n’y a pas eu d’épisode qui n’ait pas eu un bon coup et l’un des eux, celui avec la tornade tournée exclusivement en noir et blanc, est l’un des plus fascinants de toute l’année. Chris Rock a été excellent en tant que leader, mais Ben Whishaw a volé chaque scène dans laquelle il est apparu. Un ouragan en série qui a suivi son propre style sans trop se soucier du réalisme ou de la vraisemblance.

6. Ce que nous faisons pour les ombres (Saison 2)

On pourrait dire sans rougir que cette série sur les vampires incompétents et inadaptés dans une partie perdue de Staten Island est ridicule, mais tout ce que je peux ajouter c’est qu’elle est ridiculement drôle et que ses cinq protagonistes, les quatre vampires (comptent comme tel l’indicible Colin Robinson) et son humain «familier» Guillermo, sont toujours les gars les plus drôles à la télévision aujourd’hui. La série cette saison a surmonté l’ombre du film Taika Waititi et Jemaine Clement sur lequel elle est basée et a pris une vie propre.

5. Mme America

La mini-série créée par Davhi Waller est pleinement impliquée dans la lutte féministe pour ratifier l’Equal Rights Amendment aux États-Unis et montre que le Trumpisme n’a pas été inventé par Donald Trump, mais est présent dans ce pays depuis de nombreuses années. Cate Blanchett dirige un casting magnifique dans le rôle de Phyllis Schlafly, une femme qui a utilisé son combat contre les féministes pour faire avancer sa carrière politique. Une série intelligente et loin de tout type de stéréotypes.

4. Gambit de la reine

L’adaptation du roman de Walter Tevis par Scott Frank et Allan Scott a été l’un des succès les plus inattendus de la saison. Et c’est que faire des échecs quelque chose d’attrayant et de frénétique a son mérite, même si c’est à force d’accélérer les jeux à des limites impensables. Mais c’est qu’au-delà de sa description du jeu, la série triomphe pour sa description particulière d’une époque au style impeccable et, surtout, comme portrait d’un personnage fascinant, un regard sur le génie, les carences émotionnelles et addiction encadrée par ce qui a peut-être été la performance la plus éblouissante de l’année, celle qu’il a réalisée Anya Taylor-Joy comme Beth Harmon.

3. Anti-émeute

La fiction nationale continue de croître, au cours d’une année où des choses intéressantes sont apparues comme “ Homeland ” ou “ 30 pièces d’or ” (qui sont toujours diffusées), le prix de la série la plus complète a été pour cette série créée co-écrit par Isabel Peña et Rodrigo Sorogoyen qui ont réussi à transférer la tension et le rythme que leurs films dégagent sur le petit écran. Avec un casting en état de grâce, Peña et Sorogoyen réalisent leur meilleur travail à ce jour avec une série qui ne recherche pas le noir et blanc, mais plutôt les gris qui séparent les deux.

2. La dernière danse

Les aventures de Michael Jordan et ses Chicago Bulls n’auraient pas pu arriver à un meilleur moment, à un moment où le sport professionnel du monde occidental était paralysé par une pandémie mondiale, les téléspectateurs sont tombés sur un documentaire sur le plus grand basketteur de tous les temps, Michael Jordan, et même les non-sportifs, étaient accro à l’histoire d’un gars dont l’instinct de compétition allait bien au-delà de la normale, à la limite de la psychopathie. Soudain, toutes les conversations de Zoom tournèrent autour de Jordan et de sa cour, Pippen, Rodman, Phil Jackson et l’antagoniste officiel,Magic Johnson? ¿Karl Malone? Non, Jerry Krause. En regardant la série, on pourrait en venir à penser que Jordan était responsable de la propagation du Coronavirus, juste pour amener tout le monde à voir son documentaire et à comprendre pourquoi il n’y a pas de joueur, pas de passé (Magic et Bird l’ont clair), ou présent (quoi désolé LeBron) qui peut lui tenir tête. Et vous feriez mieux d’être d’accord avec cela, car la légende veut que sinon, Jordan le prend personnellement, vous défie en tête-à-tête et finit par vous botter le cul. Il a été accusé de ne pas être objectif, ce que, bien sûr, il ne l’est pas, mais cela ne veut pas dire que l’image qu’il présente de la Jordanie est celle de quelqu’un de parfait mais bien au contraire, quelqu’un dont l’obsession de gagner l’a amené à être un vrai fils de pute avec ses coéquipiers et rivaux. La question en vaut-il la peine? Pour le protagoniste c’est assez clair, pas en vain après tout, avec les yeux rouges et le visage enflé, il continuera à être emmené dans la tombe n’ayant pas pu avoir l’opportunité de remporter un septième ring avec les Bulls avant qu’ils ne soient démontés …

1. Better Call Saul (Saison 5)

Voyons comment je dis (écris) cela sans sonner comme un sacrilège, la cinquième saison de ‘Tu ferais mieux d’appeler Saul‘a montré que cette préquelle n’a non seulement rien à envier à sa série mère,’ Breaking Bad ‘, mais qu’elle l’a peut-être surpassée (même s’il faudra attendre de voir comment Vince Gilligan et Peter Gould la terminent pour pouvoir le confirmer. est que la série continue de s’améliorer, maintenant nous avons déjà Saul Goodman dans la chair mais sans laisser du tout Jimmy McGill derrière, comme si cela ne suffisait pas, Kim Wexler a été traîné par l’apparition de Goodman et sa moralité se voit également En revanche, Lalo Salamanca s’est avéré être le méchant le plus dangereux et le plus attirant de la série jusqu’à présent (désolé, Gus Fring). S’il n’y a pas de catastrophe finale (et rien dans ses cinq saisons ne nous fait voir que pourrait arriver) ‘Better Call Saul’ est sur le point d’entrer par la grande porte dans la catégorie des meilleures séries de tous les temps.