Nous vivons à l’ère des plateformes et des séries télévisées, ces dernières étaient déjà ce qu’une grande majorité voyait avant de se coucher bien avant l’apparition de 2021, et nous apportait une pandémie mondiale, et le début de 2021 nous mettrait à la maison après la plus grosse chute de neige en mémoire. Tout semble indiquer que le petit écran restera la principale consommation audiovisuelle en 2021 au cours de laquelle plusieurs saisons retardées par le coronavirus seront publiées, en plus de nouveaux paris, dans une année où les méga-riches de “ Succession ” coexisteront avec les Elfes de la Terre du Milieu, les héros Marvel ou Baby Yoda… (Voir aussi: Les films les plus attendus de 2021 / Les albums les plus attendus de 2021)

Voici les séries les plus attendues de 2021:

Succession (saison 3)

Après la pause forcée de 2020, en 2021, nous serons à nouveau en colère contre la famille dysfonctionnelle du magnat Logan Roy. Jesse Armstrong, avec l’aide de Will Ferrell et Adam McKay en tant que producteurs exécutifs, mettra à nouveau les yeux sur le doigt de ce 1% de la population américaine qui possède 99% des ressources, de ces gens qui gagnent en 10 minutes. ce que les mortels normaux accomplissent dans une vie de travail. À mi-chemin entre satire et tragédie, et aux accents shakespeariens, la nouvelle saison nous permettra de voir comment la classe privilégiée (ou était-elle privilégiée?) Peut utiliser la tragédie du COVID-19 à son profit, en utilisant des informations classifiées pour couler entre eux … Une merveilleuse série HBO qui, au cours des saisons passées, nous a laissé des moments aussi formidables que les suivants:

Sorcière écarlate et vision

Après avoir totalement dominé le box-office du cinéma au cours de la dernière décennie, Marvel se lance définitivement à la conquête du petit écran en 2021, année au cours de laquelle on s’attend à ce que diverses séries sur plusieurs de ses personnages soient publiées, “ Le faucon et le soldat de l’hiver. ‘,’ Loki ‘et cette’ Scarlet Witch and Vision ‘qui sortira cette semaine sur Disney +. On ne sait pas grand-chose de son argument mais tout indique que Wanda Maximoff, connue sous le nom de Scarlet Witch, et interprétée par Elizabeth Olsen, a créé un univers alternatif dans lequel rencontrer Vision, joué par Paul Bettany, qui comme Olsen répète son rôle du film. Pour ceux qui en veulent plus, «The Falcon And The Winter Soldier» arrivera en mars et «Loki» en mai.

Le Mandalorien (Saison 3)

La 2ème saison de The Mandalorian s’est terminée en beauté avec l’apparition de l’un des personnages les plus mythiques de la saga, mais peut-être que la petite ambition de cette série est sa meilleure arme. Il est évident que les Stormtroopers tombent comme des mouches, peut-être que Baby Yoda, désolé Grogu, n’est là que pour vendre des poupées, cela peut ne rien apporter … mais personne ne peut nier que ce western galactique est très divertissant, quelque chose qui ne peut pas disent la fermeture désastreuse qui a eu la dernière trilogie. Disney a vu une veine et fera la première de la saison 3 à la fin de 2021, ramenant peut-être l’animal en peluche le plus câlin depuis l’époque des Ewoks …

Choses étranges (Saison 4)

Une autre saison qui a été retardée par COVID a été la quatrième de “ Stranger Things ”, en tenant compte du fait que la troisième s’est terminée en plein “ cliffhanger ”, il y en aura beaucoup qui attendent avec impatience le retour du gang Hawkins. Bien sûr, ils devront prendre leur envol après leur saison la plus faible, plus conscients des hommages des années quatre-vingt que de faire grandir leurs personnages … Ce qui semble clair, c’est que la série à succès ne s’arrêtera pas là puisque ses créateurs, les frères Duffer, Ils ont déjà déclaré que ce ne serait pas la dernière de leurs aventures.

Le Seigneur des Anneaux

Il n’est pas certain que la série sur l’univers créée par JRR Tolkien soit sortie cette année, mais récemment le réalisateur espagnol JA Bayona a déclaré qu’il avait terminé le tournage du pilote en Nouvelle-Zélande. Cette semaine, ils ont avancé une partie de l’intrigue, où des personnages mythiques tels que Galadriel (joué par l’actrice galloise Morfydd Clark), Elrond et Sauron apparaîtront bien avant les événements de la trilogie originale. Dans le résumé qu’ils ont envoyé: «Commençant à une époque de paix relative, la série suit un casting de personnages, à la fois familiers et nouveaux, confrontés à la résurgence tant redoutée du mal en Terre du Milieu. Des profondeurs Des plus sombres des Monts Brumeux aux majestueuses forêts de la capitale elfique de Lindon, en passant par l’impressionnant royaume insulaire de Númenor, jusqu’aux confins de la carte, ces royaumes et personnages se forgeront des héritages qui dureront longtemps après, ” Il semble clair que le royaume mythique de Númenor, qui a commencé avec Elros, le frère humain d’Elrond, jouera un rôle important dans l’intrigue. Par budget, attentes et taille, ce devrait être la série qui succédera à «Game of Thrones» en tant que série la plus populaire des prochaines années, étant le gros pari d’Amazon.

Ripley

Une autre série basée sur des livres, en particulier ceux qui tournent autour du personnage de Tom Ripley de l’écrivain Patricia Highsmith. Le sere sera diffusé sur Showtime, nous ne savons toujours pas qui l’offrira en Espagne, et il mettra en vedette Andrew Scott, qui a acquis une certaine notoriété avec son interprétation d’un prêtre particulier dans ‘Fleabag’. Il faudra attendre pour voir où nous plaçons Scott face à d’autres Ripleys bien connus comme ceux d’Alain Delon, Dennis Hopper, Matt Damon ou John Malkovich.

Mieux appeler Saul (saison 6)

Notre série préférée de l’année dernière ne pouvait pas manquer dans notre revue de la plus attendue de 2021. Après avoir livré sa meilleure saison à ce jour, les aventures de Jimmy McGuill / Saul Goodman / Gene Takavic font face à leur dernière ligne droite pour voir si nous pouvons les placer dans le panthéon de la grande série de tous les temps. Nombreux sont ceux qui pensent que la série se terminera par l’apparition de Walter White et Jesse Pinkman, dont les acteurs, Walter Cranston et Aaron Paul, fans inconditionnels de “ Better Call Saul ”, ont été tout à fait disposés à accepter si l’affaire se présentait. .. Pour l’instant, la seule chose sûre est que la saison 6 aura 13 chapitres au lieu des 10 habituels, ce qui fera de cette suite dépasser de un la durée de sa série mère, «Breaking Bad».

Ce que nous faisons dans l’ombre (saison 3)

L’une des séries les plus drôles actuellement à l’antenne reviendra pour une troisième saison, bien qu’avec de mauvaises nouvelles, son créateur, Jemaine Clement, ne sera pas impliqué car il tourne la deuxième partie de «Avatar» de James Cameron. Si la présence de son casting fantastique, avec Kayvan Novak, Matt Berry, Natasia Demetriou, Harvey Guillén et Mark Proksch, devrait servir de réconfort pour une saison où ils devront faire face à la capacité innée de Guillermo à tuer les vampires …

Barry

Le meurtrier le plus drôle et le plus existentialiste de la télévision reviendra sur HBO après l’absence forcée de 2020. Bill Hader reviendra à un personnage qui a définitivement pris une dérive vers son côté le plus sombre et qui a permis à son professeur d’acteur bien-aimé d’être arrêté. . Après avoir cassé plusieurs stratagèmes lors de sa deuxième saison avec des épisodes aussi délirants que celui de «ronny / lily», les attentes sont très élevées.

Mise en accusation: American Crime Story

Après l’incroyable ‘The People v. OJ Simpson ‘en 2016 et le remarquable’ L’assassinat de Gianni Versace ‘deux ans plus tard, en 2020, juste avant les élections américaines,’ Impeachment ‘aurait dû arriver mais la pandémie a anéanti ces plans. Donc, 2021 est le moment où nous pouvons voir Ryan Murphy nous raconter l’histoire du scandale Monica Lewinsky qui a failli mettre fin à la présidence de Bill Clinton. La fidèle Sarah Paulson reviendra jouer le protagoniste de la série comme dans ‘The People v. OJ Simpson ‘, dans ce cas jouant Linda Tripp, tandis que Beanie Feldstein jouera Lewinsky.

Pistolet

Avec Danny Boyle (‘Trainspotting’, ‘Slumdog Millionaire’) aux commandes viendra cette production FX qui portera à l’écran les aventures des Sex Pistols, basées sur les mémoires de son guitariste, Steve Jones. Le casting comprend Toby Wallace comme guitariste, Anson Boon comme Johnny Rotten, Louis Partridge comme Sid Vicious, Jacob Slater comme Paul Cook et Fabien Frankel comme Glen Matlock, bien que l’apparence la plus connue sera Maisie Williams (l’Arya de ‘Game of Thrones’) en tant qu’icône punk Jordan. Boyle semble très enthousiasmé par le projet et en a dit: “Imaginez-vous entrer dans le monde de ‘The Crown’ et ‘Downton Abbey’ avec vos amis hurlant vos chansons, toute votre fureur et tout ce que cela représente. C’est le moment. où la société et la culture britanniques ont changé à jamais. C’est là que la culture de rue britannique a explosé … où les jeunes normaux sont montés sur scène et ont jeté toute leur fureur et leur mode … et tout le monde a dû regarder et écoutez … et tout le monde les craignait ou les suivait. Les Sex Pistols. Au fond, il y avait un jeune et charmant kleptomane analphabète – un héros de l’époque – Steve Jones, qui est devenu, selon lui, le 94e meilleur guitariste de tout le temps. C’est ainsi que nous y sommes arrivés. “