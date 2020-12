Pour saturer les fêtes de Noël plus chaleureuses que d’habitude, les réseaux et les plateformes prévoient un nouveau lot de premières et de retours de séries. Notre sélection mensuelle habituelle va des superproductions historiques espagnoles aux retours très attendus de deux fictions de jeunesse, à une comédie pour alléger la charge cette année ou à la première série produite par Shonda Rhimes pour Netflix. Parmi toutes les premières et les retours en décembre (que vous pouvez consulter dans notre calendrier), nous vous recommandons d’essayer cette sélection.

Brooklyn neuf-neuf

Au cours d’une année particulièrement malheureuse, les comédies, en particulier les comédies de situation, ont été à de nombreuses reprises une bouée de sauvetage pour la télévision. Beaucoup sont retournés voir Friends ou The Office cette année à la recherche d’un sourire difficile à trouver dans le monde réel. Brooklyn Nine-Nine est l’un de ses héritiers parmi les titres diffusés. L’optimisme que dégagent les protagonistes dans cette comédie qui se déroule dans un poste de police est plus que jamais nécessaire. La dernière saison diffusée est arrivée, tandis qu’aux États-Unis, les nouveaux épisodes commenceront en 2021.

Où et quand le voir? La saison 7 débute le jeudi 3 sur Comedy Central.

Dis moi qui je suis

Le best-seller de Julia Navarro devient la première production internationale de Movistar + grâce à son alliance avec Telemundo International Studios. Irene Escolar se transforme en Amelia Garayoa, une femme emportée par ses idéaux à travers certains des grands événements historiques du XXe siècle, du soulèvement de Franco à la libération de Berlin, en passant par le boom communiste à Moscou ou les années del Duce à Rome. Compte tenu de son début, le résultat est une très bonne production qui accroche dès le premier instant pour son personnage principal et l’interprétation énergétique d’Escolar.

Où et quand le voir? Movistar + le lance le vendredi 4 avec un double épisode, et chaque vendredi un nouveau chapitre jusqu’à ce que le 9 de la mini-série soit terminé.

Selena: la série

Selena est l’une des plus grandes représentantes de la musique latine au monde. Avec plus de 70 millions de disques vendus, sa renommée de reine du tex-mex était énorme dans les années 1990. Sur le point d’avoir 24 ans et au sommet de sa carrière, elle a été assassinée par le président de son fan club. C’est là que la légende de Selena est née, que Netflix transforme désormais en série avec l’actrice Christian Serratos donnant vie au chanteur. L’attente est énorme, surtout parmi le public latino-américain. Serons-nous avant le nouveau Luis Miguel: la série?

Où et quand le voir? La première saison sera disponible le vendredi 4 sur Netflix.

Euphorie

Le drame révolutionnaire pour adolescents mettant en vedette Zendaya (et pour lequel elle a remporté un Emmy Award for Outstanding Lead Actress) revient avec deux épisodes spéciaux, un en décembre et un en janvier. Le premier s’intitule The Striped Are Not Eternal et suit Rue lors de sa fête de Noël. Sam Levinson, créateur de la série, écrit et réalise l’épisode auquel participe également Colman Domingo et qui a été tourné pendant la pandémie. En ce qui concerne Euphoria, l’esprit de Noël n’est certainement pas exactement celui que nous avons à l’esprit, avec des lumières, des chants de Noël, des cadeaux, des dîners de famille et des rires, et les choses ont un aspect plus sombre. Mais pour le moment, nous ne pouvons que faire des conjectures sur certains épisodes spéciaux dont on sait peu de choses.

Où et quand le voir? L’épisode spécial de Noël débute le 4 sur HBO Espagne. La deuxième spéciale aura lieu en janvier à une date encore à déterminer.

Le désordre que vous laissez

Carlos Montero adapte son propre roman au format série avec Inma Cuesta, Bárbara Lennie et Arón Piper à la tête du casting. L’histoire commence avec l’arrivée d’un nouveau professeur de littérature à l’institut d’une ville galicienne. Peu de temps après son arrivée, il apprend que l’enseignante qui fournit s’est suicidée, et que son ombre est toujours très présente parmi les élèves et les habitants de la ville. Son accueil, d’ailleurs, ne pouvait pas être plus froid: entre les examens de classe, il trouve une note qui dit “Combien de temps vous faudra-t-il pour mourir?” De là se déroule un thriller tendu qui découvre ce qui est vraiment arrivé à Viruca, le professeur mort.

Où et quand le voir? Les huit épisodes seront disponibles le vendredi 11 sur Netflix.

L’enquête

En août 2017, un journaliste suédois disparaît après être monté dans un sous-marin artisanal pour interviewer son constructeur. Peu de temps après, le sous-marin semble coulé et le propriétaire est sauvé vivant. Mais il n’y a aucune trace du journaliste. Réalisée par le scénariste de Borgen, Tobias Lindhom, cette minisérie danoise se concentre sur les enquêteurs qui ont traité cette affaire qui a choqué le Danemark et a fait les gros titres dans le monde entier. Sans que nous ne voyions le prévenu à aucun moment, l’histoire montre l’épuisement émotionnel, professionnel et personnel qu’une telle enquête suppose sur les responsables de l’affaire. Søren Malling et Pilou Asbæk se retrouvent devant les caméras après Borgen en tant que protagonistes de la série. Son début est très prometteur et a reçu des critiques élogieuses.

Où et quand le voir? Le vendredi 11, il sera complet à la demande sur Movistar +.

Cid

Légende et histoire se mêlent à la figure de Rodrigo Díaz de Vivar, El Cid Campeador, dont les exploits nous sont parvenus à travers le célèbre chant d’acte auquel il donne son titre. Cette série fait sa propre interprétation du héros pour suivre ses aventures depuis ses premières années, lorsque le jeune Ruy oscille entre fidélité à son seigneur et fidélité à sa famille. Jaime Lorente donne vie au héros dans cette série qui présente, dans son ensemble, quelques lacunes d’interprétation et un premier épisode quelque peu alourdi par la quantité de personnages et de contexte nécessaires pour poursuivre leurs relations. Même ainsi, en tant que l’un des paris les plus importants d’Amazon Prime Video dans la production espagnole, il mérite notre attention.

Où et quand le voir? Les cinq épisodes de sa première saison le vendredi 18 sur Amazon Prime Video.

Votre honneur

Bryan Cranston joue dans ce drame de salle d’audience créé par Peter Moffat (La nuit de) et produit par Robert et Michelle King (La bonne épouse). Cranston joue un juge très respecté qui décide de cacher la vérité pour protéger son fils lorsqu’il écrase accidentellement un jeune homme – qui meurt – et s’enfuit. La victime était le fils d’un chef de la mafia impitoyable, donc l’affaire devient médiatique et la pression va augmenter alors que le juge essaie de faire tout son possible pour protéger son fils. Un thriller qui démarre avec un rythme lent et tendu qui va de pair avec un protagoniste qui se retrouve à mettre à l’épreuve toutes ses fondations morales. Nous savons déjà que Bryan Cranston est très doué pour les hommes normaux qui se retrouvent au milieu de circonstances absolument anormales et qui mettent ses principes éthiques à l’épreuve.

Où et quand le voir? Il débute le lundi 21 sur Movistar Series avec un épisode hebdomadaire.

Deux semaines à vivre

Maisie Williams joue dans ce thriller de comédie noire dans lequel elle incarne une jeune inadaptée dont le père est décédé dans d’étranges circonstances alors qu’elle était enfant. Avec sa mère, il mène une vie rurale en isolement et utilise des techniques de survie pour progresser. Maintenant, il fait face au monde réel pour essayer d’honorer la mémoire de son père. Certains critiques britanniques ont fait référence à The End of the F *** ing World et Killing Eve dans leurs textes sur cette série, qui mettent également en évidence les interprétations de ses protagonistes.

Où et quand le voir? Sur HBO Espagne le mercredi 23.

Les Bridgertons

Le contrat millionnaire de Shonda Rhimes pour créer et produire des séries pour Netflix a été annoncé en 2017. Et maintenant, le premier de ces emplois est enfin mis au jour. C’est l’adaptation d’un roman romantique se déroulant dans la haute société londonienne du début du XIXe siècle. Rhimes est le producteur de cette série, dirigée par Chris Van Dusen (scénariste de Scandal) et qui raconte l’histoire de huit frères issus d’une famille aristocratique. Trahison, vengeance, jalousie et amour s’entremêlent dans un complot qui, selon les premières avancées, semble indiquer une sorte de Gossip Girl vintage qui veut être la drogue en série dont nous avons besoin dans la dernière ligne droite de l’année.

Où et quand le voir? Ses huit épisodes peuvent être vus le 25 décembre sur Netflix.

FoQ: La Réunion

Ceux qui ont suivi Física o Química, diffusée par Antena 3 entre 2008 et 2011, comptent les jours pour rencontrer les protagonistes de ce drame de lycée et découvrir ce qui leur est arrivé à ce moment-là. Nostalgie et envie de retrouver d’anciens (ou pas si vieux) grands succès vont de pair dans ce retour sous la forme d’un événement en deux épisodes pour lequel beaucoup de ses protagonistes reviennent: Andrea Duro, Angy, Maxi Iglesias, Adam Jezyerski, Javier Calvo, Ana Milan, Blanca Romero ou Marc Clotet. Les retrouvailles des anciens compagnons de Zurbarán ont lieu à l’occasion du mariage de Yoli, où ils verront comment ils ont changé à cette époque et ce que les choses restent comme toujours, tandis qu’un secret survole le groupe.

Où et quand le voir? Atresplayer Premium lance le premier épisode le dimanche 27 décembre et le deuxième le dimanche 3 janvier.

Autres sorties de décembre et retour des faits saillants

Sans mots

Première. Jour 1 sur Sundance TV.

L’amour aux temps de la couronne

Première. Jour 1 à Fox Life.

Marine: enquête criminelle

18e saison. Jour 3 à AXN.

NOS4A2 (Nosferatu)

Deuxième et dernière saison. Jour 5 à AMC.

Éhonté

11e et dernière saison. Jour 7 à Movistar Series.

Le déserteur

Première. Jour 8 à Filmin.

Les sauvages

Première. Jour 11 sur Amazon Prime Video.

Appelle mon agent

Quatrième saison. Jour 13 au COSMO.

Chasse à l’homme

Première. Jour 15 à Filmin.

L’étendue

Cinquième saison. Jour 16 sur Amazon Prime Video.

Le baiser de Singapour

Première. Jour 22 à Filmin.

Les aventures effrayantes de Sabrina

Quatrième saison. Jour 31 sur Netflix.

