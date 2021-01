Pour le début de 2021, les réseaux et plateformes ont réservé des premières de fiction très puissantes. Il en sera ainsi dès le premier jour, avec le retour de l’un des grands phénomènes (hérités) de Netflix, qui sera suivi de la fin de l’une des séries les plus appréciées de ces dernières années, en passant par une collection de films en mini-série ou la nouvelle première – et très attendue – de l’épisode de Disney. Parmi toutes les premières et les retours en janvier (que vous pouvez consulter dans notre calendrier), nous vous recommandons d’essayer cette sélection.

Cobra Kai

Les avantages et les inconvénients entre Johnny Lawrence et Daniel LaRusso sont à la sauce de cette histoire qui récupère les personnages de Karate Kid (et leurs protagonistes) des années après les films emblématiques des années quatre-vingt. Maintenant, LaRusso est un homme d’affaires prospère qui réussit avec son concessionnaire automobile, tandis que Johnny se débat après avoir ouvert son propre dojo. Leur confrontation se poursuit des années plus tard, désormais également à travers leurs élèves respectifs, également animés par des problèmes personnels. Une série simple qui repose très bien sur la nostalgie et qui a triomphé sur Netflix après être largement passée inaperçue sur YouTube, qui a produit les deux premières saisons.

Quand et où le voir? La troisième saison débute le 1er janvier sur Netflix.

Vikings

L’une des grandes productions historiques qui a surgi presque en parallèle de Game of Thrones touche maintenant à sa fin avec la deuxième partie de sa dernière saison. Le sort des personnages de la saga de Ragnar et de ses enfants sera connu après la clôture des intrigues passées dominées par la vengeance, les luttes de pouvoir et diverses passions, tandis que les Vikings ont exploré nos terres dans cette combinaison d’histoire, de légende et de fiction qui caractérise cette série ambitieuse et très suivie. Le contenu des nouveaux chapitres est un grand secret dont on sait encore très peu.

Quand et où le voir? Les 10 derniers épisodes seront diffusés sur TNT le samedi 2 (à partir de 15h45, de l’épisode 11 à 15) et le dimanche 3 (à partir de 15h45, de l’épisode 16 à 20).

Le stand

La lutte entre le bien et le mal qui préside à plusieurs romans de Stephen King est au centre de l’histoire qu’il raconte dans Apocalypse, le livre qu’il a publié en 1994. Maintenant, après un chemin compliqué pour devenir une série, elle atteint le petit écran en Une mini-série se forme avec Alexander Skarsgard et Whoopi Goldberg dans son casting. Ils ont mis des visages aux deux côtés de cette bataille, Randall Flagg, l’homme noir, aux pouvoirs énormes, et Mère Abigail. Le sort de l’humanité repose sur les épaules de cette femme et d’un groupe de survivants de la peste qui a décimé la population mondiale. Bien que la série soit arrivée entourée de grandes attentes, les premières impressions invitent à des attentes moindres, avec un récit quelque peu déroutant et une intrigue difficile à démarrer.

Quand et où le voir? Dimanche 3 commence sur Starzplay, avec des épisodes hebdomadaires.

L’extraordinaire playlist de Zoey

Sa première saison a été découverte autant plus que la comédie musicale légère que l’on pouvait attendre de sa démarche. La série mettant en vedette Jane Levy combine intelligemment la comédie et l’émotion alors qu’elle suit la vie d’une femme qui commence soudainement à souffrir d’hallucinations sous la forme de numéros musicaux dans lesquels les gens autour d’elle expriment leurs vrais sentiments. La vie personnelle, professionnelle et amoureuse du protagoniste se croise avec ces moments musicaux, dont certains sont assez remarquables.

Quand et où le voir? La deuxième saison sera diffusée sur HBO Espagne le 6 janvier, le jour des trois rois.

Petite hache

La Los Angeles Critics Association l’a choisi comme meilleur film de 2020. En réalité, Small Axe est une série de cinq films (le premier passe deux heures, le reste autour de l’heure), comme une anthologie télévisée dirigée. de Steve McQueen avec des histoires inspirées d’événements réels subis par la communauté noire de Londres entre les années 1960 et 1980. Et ils servent à la fois à montrer le racisme qui a été vécu à cette époque et à célébrer la culture de ces communautés. Parmi les histoires racontées, citons la marche de la mangrove, dans laquelle des centaines de personnes ont manifesté contre la violence exercée par la police sur la communauté noire de Notting Hill ou l’histoire de l’écrivain Alex Wheatle, qui a purgé sa peine pour avoir participé à les émeutes de Brixton.

Quand et où le voir? Le 7 janvier chez Movistar +.

Dickinson

Cette interprétation d’un point de vue moderne de la vie de l’écrivain Emily Dickinson était l’une des séries qu’Apple TV + a choisies pour ses débuts et la première série dont elle a créé la deuxième saison. L’insatisfaction personnelle profonde d’Emily, piégée dans un monde qui ne la comprend pas et ne la laisse pas être elle-même, est canalisée dans ses poèmes. Dans les nouveaux chapitres, il doit faire face à la popularité et aux maux de tête qui vont avec. L’exploration du féminisme et des limitations de genre se poursuivra dans cette comédie d’époque aux connotations anachroniques drôles (et très bien ajustées).

Quand et où le voir? Vendredi 8 sur Apple TV +.

Serviteur

Une des pires séries de la scène télévisée actuelle. Le traumatisme d’avoir perdu leur bébé a créé une fracture dans un couple et un choc chez eux qu’ils essaient de gérer du mieux qu’ils peuvent. L’arrivée d’une baby-sitter inquiétante à la maison donne un tournant surnaturel à leur vie pour lequel ils tentent de trouver des réponses dans le deuxième volet. L’une des choses les plus remarquables de la série est l’atmosphère envoûtante et tendue qu’elle crée à travers le rythme lent, l’obscurité, les silences et la musique. Tordue et gâtée au sommet, elle maintient son essence dans la deuxième saison.

Quand et où le voir? À partir du vendredi 15, sur Apple TV +.

Sorcière écarlate et vision

Les avancées de cette série ont suscité une grande curiosité pour ce que sera la nouvelle production Disney avec la marque Marvel derrière elle. Elizabeth Olsen et Paul Bettany sont les protagonistes de WandaVision (en Espagne intitulé Scarlet Witch and Vision for rights issues), dans lequel Wanda Maximoff et Vision sont deux super-héros qui vivent une vie quotidienne idéalisée dans le style des comédies télévisées classiques. , mais ils commencent à soupçonner qu’ils sont réellement appelés à une vie différente. Très beau.

Quand et où le voir? Le vendredi 15, sur Disney +, avec des épisodes hebdomadaires.

22 juillet

En juillet 2011, un suprémaciste norvégien d’extrême droite a tiré et tué 77 personnes sur l’île d’Utøya. Quelques heures plus tôt, une voiture piégée a explosé à Oslo. L’attaque, la pire tragédie terroriste de son histoire, a choqué la société norvégienne calme. Dans la perspective du temps, la télévision publique norvégienne a cherché une approche différente pour décrire ces événements, en se concentrant sur l’impact que cela a eu sur les premières personnes qui se sont rendues sur les lieux des crimes. À travers ces médecins, policiers et civils, la réponse sociale à une barbarie inexplicable est montrée. Une série difficile qui a été saluée par la critique.

Quand et où le voir? Il ouvre le mardi 19 à Filmin.

Le savvy

L’écrivain Albert Espinosa, créateur de Red Bracelets (“la série qui a ému Spielberg”) est à l’origine de cette série qui raconte l’histoire d’un groupe de jeunes qui s’échappent d’un centre psychiatrique convaincus qu’à l’étranger ils peuvent trouver un place dans le monde qui est niée au sein du centre. Dehors, ils devront affronter leurs peurs et faire face, seuls et en s’appuyant sur les autres, avec une société qui, selon eux, est vraiment malade, et pas eux. Une histoire de dépassement et de tendresse, avec une teinte de livre d’auto-assistance, dans la veine des créations précédentes d’Espinosa.

Quand et où le voir? Les trois premiers épisodes seront diffusés le 29 janvier sur Movistar +. Chaque vendredi, deux nouveaux épisodes seront ajoutés jusqu’à ce que les sept de sa première saison soient terminés.

Raconte-moi comment cela s’est passé

Nous n’incluons généralement pas dans ces listes les séries qui n’ont pas de date de sortie annoncée, mais il est plus que probable que la nouvelle saison de Dis-moi comment cela s’est passé ne tardera pas à voir le jour (la première de The Hunt: Tramuntana, sans date, approche également, mais retour imminent). Dans ce cas, nous faisons une exception en raison du caractère unique de la nouvelle saison de ce classique de la télévision publique. Alors que les aventures de l’Alcántara se poursuivent jusqu’en 1992, une autre année historique aura une forte présence dans les nouveaux chapitres et pour la première fois, Cuéntame viendra au présent pour entrer dans l’année de la pandémie de covid-19 en parallèle.

Quand et où le voir? La 21e saison n’a pas encore de date de sortie, mais elle devrait être n’importe quel jeudi de janvier (peut-être le 14?) À La 1.

Autres premières et retours de janvier en vedette

Brigade d’élite

Première. Jour 1 chez AXN Now.

Honneur

Première. Jour 5 à Filmin.

Wynonna Earp

Troisième saison. Jour 7 à Syfy.

Celui qui se profile

Deuxième partie de la 12e saison. Jour 8 sur Amazon Prime Video.

Lupin

Première. Jour 8 sur Netflix.

Inspecteur Marleau

Sixième saison. Jour 10 à Calle 13.

Nobel

Première. Jour 12 à Filmin.

La recrue

Troisième saison. Jour 13 sur TNT.

Presque le paradis

Première. Jour 15 à Calle 13.

Intelligence

Première. Jour 15 à COSMO.

Yellowstone

Première. Jour 18 sur Paramount Network.

Frappe de Cormoran: Blanc mortel

Troisième saison. Jour 21 sur HBO Espagne.

Destiny: La saga Winx

Première. Jour 22 sur Netflix.

Perdre Alice

Première. Jour 22 sur Apple TV +.

Star Trek: ponts inférieurs

Première. Jour 22 sur Amazon Prime Video.

3 chemins

Première. Jour 22 sur Amazon Prime Video.

Coyote

Première. Jour 25 à AXN.

La découverte des sorcières

Deuxième Saison. Jour 28 à Movistar +.

Le reste de la première et les dates de retour, dans le calendrier de la série Fifth Season

Plus de recommandations de séries et toutes les actualités télévisées, dans le bulletin télévisé EL PAÍS. Abonnez-vous gratuitement.