Ils disent que se souvenir est vivant et après la première de la quatrième et dernière partie du spin-off de “ Riverdale ”, les moments préférés du casting de “ Chilling Adventures of Sabrina ” ont été partagés, c’est-à-dire de leur expérience de travail sur la série.

Le casting de la série a réfléchi sur la dernière saison de la série dans une interview avec Netflix.

La table ronde de la série s’est ouverte avec Kiernan Shipka, qui joue Sabrina Spellman, expliquant: “Je pense avoir appris plus au cours des deux dernières années de tournage que jamais, presque.”

Gavin Leatherwood, qui incarnait Nick Scratch, l’intérêt amoureux de Sabrina, n’a pas tardé à ajouter: «Je ne me suis jamais assis avec un personnage aussi longtemps que ce personnage, qui évolue et change constamment. Il y a une bravoure en lui qui vraiment admirer “.

Ensemble, ils ont discuté des moments préférés de la distribution “ Chilling Adventures of Sabrina ” qui se sont produits lors du tournage de la série avec Lachlan Watso.n, qui a joué Theo Putnam, notant, “être l’un des premiers personnages non binaires à la télévision. Il y avait quelque chose dans le changement qui s’est produit lors du tournage de Sabrina en termes de représentation. Ayant cet impact sur les gens, c’était vraiment spécial à regarder. “.

Ross Lynch, qui a joué Harvey Kinkle, a également réfléchi sur le plus de plaisir qu’il a eu lors du tournage de scènes en enfer. “Quand nous sommes allés en enfer pour récupérer Nick et c’était très amusant parce qu’il y avait une superbe séquence de combat.”

Plusieurs membres de la distribution ont révélé ce qu’ils appréciaient le plus de faire partie de la série pendant quatre saisons. Lucy Davis, qui a joué la tante Hilda de Sabrina, a partagé: “Je ne suis pas toujours la plus confiante, et je pense que j’ai commencé à avoir un peu plus confiance en moi pour savoir ce que je fais après 27 ans.”

Le casting du coven a remercié les fans de «Chilling Adventures of Sabrina» pour leur soutien.

La quatrième saison de ‘Chilling Adventures of Sabrina’ est disponible sur Netflix.