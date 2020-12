Les adeptes de «Física o Química», la série pour adolescents qui a marqué plusieurs générations entre 2008 et 2011, attendent avec impatience le retour de la fiction près d’une décennie après la diffusion de son dernier épisode sur Antena 3. Le retour de Cabano Gorka, Paula et l’entreprise passeront par Atresplayer Premium, la plateforme de streaming payante d’Atresmedia auquel vous pouvez vous abonner pour 2,99 € par mois, et se composera de deux épisodes très spéciaux où nous apprendrons ce qui est arrivé au voisin des étudiants de Zurbarán après tout ce temps.

Le premier des chapitres de «FoQ: les retrouvailles» sera diffusé le 27 décembre, donc tous les fans de fiction comptent les jours jusqu’à l’arrivée de la date tant attendue marquée en rouge sur le calendrier. Pendant ce temps, Atresmedia moteurs thermiques avec diverses images promotionnelles, ainsi que de petits aperçus qui ravissent tous les téléspectateurs et utilisateurs des réseaux sociaux.

Les comédiens qui participent aux retrouvailles de «Física o Química» ont également rejoint la promotion en publiant plusieurs photographies où ils sont très heureux après s’être revus après si longtemps. Des images qui réussissent dans des réseaux où elles accumulent des milliers de likes et d’innombrables commentaires très positifs pleins d’affection. «2020 a de bonnes choses», écrit Angy Fernández dans une image où elle est vue avec son partenaire Andrea Duro.

Cependant, il y a une image qui reçoit tous les applaudissements. Il s’agit de la recréation, douze ans plus tard, de l’une des photographies les plus emblématiques de la série: celle de l’affiche promotionnelle de la première saison d’Antena 3. Ainsi, Javier Calvo, Maxi Iglesias, Angy Fernández, Andrea Duro et compagnie revient ensemble pour poser tel quel au milieu de 2020. «Quand on est ensemble, c’est vraiment sympa», dit l’actrice qui joue Paula.

