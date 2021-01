Après une semaine de déchaînement de théories et de diverses rumeurs, un nouveau chapitre de la série Marvel Studios a finalement été publié sur Disney +, et voici une revue du troisième épisode de ‘Wandavision’ avec le plus pertinent.

Cet épisode se déroule dans les années 70 avec une référence claire à la série à succès ‘The Brady Bunch».

Rempli de divers signes et indices sur la direction que pourraient prendre les personnages et les vies au sein de Westview, voici quelques théories sur ce qui s’est passé dans ce chapitre.

Alerte spoiler: Les lignes suivantes contiennent des détails sur le troisième épisode de «WandaVision», il est donc suggéré de laisser la lecture jusqu’ici.

Télévision, usages et coutumes

Tout comme cela s’est produit avec les lits dans le deuxième épisode, dans cet épisode, nous voyons comment le médecin commence à donner des exemples avec des fruits pour expliquer la grossesse de Wanda car c’est «plus facile pour les femmes», Vision lui-même se sent offensé par une telle action .

Aussi quand Géraldine arrive, Monica Rambeau, Wanda tente de cacher son ventre avec de gros objets et d’immenses manteaux pour qu’ils ne le voient pas, une ressource largement utilisée à la télévision actuelle si l’actrice est enceinte.

Les enfants de Wanda et Vision

Le deuxième épisode s’est terminé avec une Wanda enceinte d’environ 3 mois, et cette fois, nous voyons une grossesse expresse. Puisque le médecin, au début, lui dit qu’elle est enceinte d’environ quatre mois et à la fin du chapitre, elle donne naissance à Tommy et Billy (Speed ​​et Wiccan).

C’est la première fois qu’Agnès n’est pas directement impliquée avec Wanda et les bébés, mais elle est juste devant sa maison.

L’identité de Géraldine / Monica Rambeau

Après l’introduction du personnage, qui semble honnêtement totalement déplacé, Geraldine est vue très attachée à Westview, arrivant chez Wanda, où très dans le style de “ The Brady Bunch ”, une cigogne fait son truc avant Wanda entrer dans le travail.

Geraldine reste pour aider et après la naissance des jumeaux, Wanda mentionne Pietro et commence à chanter pour ses enfants en Sokovian.

Ensuite Geraldine mentionne qu’il a été tué par Ultron et Wanda se met en colère et Geraldine disparaît, mais pas avant d’être interrogée par Wanda sur son identité et le charme avec le bouclier SWORD qu’elle porte.

Dimension dans la dimension.

Il est clair que Westview est une ville dans laquelle Wanda a le contrôle sur les choses et peut remonter le temps, mais quelle est la nature de cette dimension?

Apparemment, c’est une dimension dans le monde réel, très subtilement les créateurs ont précisé qu’il s’agit de la dimension 2800, Numéro de maison de Wanda et Vision, la montre Von Strucker a les mains dans ces chiffres et dans les bandes dessinées de «The Vision», la maison de Vision est 616, dimension dans laquelle les événements se produisent.

C’est ainsi que se termine la critique du troisième épisode de ‘Wandavision’, avec deux nouveaux personnages, un choc des réalités et plus de questions que de réponses pour la semaine prochaine lorsque le quatrième chapitre s’ouvre sur Disney +, au cas où vous n’auriez pas d’abonnement au service de streaming , cliquez ici.