Mexico,- Les Buffalo Bills ont battu les New England Patriots 38-9 lors du dernier Monday Night Football de la saison 2020.

Le quart-arrière des Bills Josh Allen a lancé pour 320 verges et 4 passes de touché. Je me connecte avec le receveur Stefon Diggs, qui avait 145 verges et 3 touchés.

Buffalo Bills est la seule équipe à balayer la série Pats pour la première fois depuis 1999, avec une fiche de 12-3, ils sont la deuxième meilleure équipe de la Conférence américaine.

La Nouvelle-Angleterre est la seule équipe depuis 2002 à ne pas avoir été balayée par un adversaire divisionnaire.

Allen a dépassé la marque de Jim Kelly pour le plus grand nombre de passes de touché en une seule saison, qui était de 33.

Buffalo détruit Pittsburgh de la deuxième place de l’AFC

Les Buffalo Bills balaient les Pats pour la première fois à l’époque du Bull Belichick. Les Bills sont déjà les têtes de série n ° 2 de l’AFC, à partir de cette année, ils ne se reposeront pas au premier tour, mais ils évitent le Kansas, jusqu’à une hypothétique finale de conférence.

Sixième fois que Bills compte plus de 12 victoires dans la même saison, cela ne s’était pas produit depuis 1993, il n’avait pas battu les Patriots d’affilée depuis le 5 novembre 2000.

Pata a subi sa pire défaite jamais disputée sur Monday Night Football, sa précédente chute était en 2014 contre les Chiefs.

09-38 vs factures

14 – 41 vs chefs

13 – 34 contre Broncos

17 – 38 vs Saints

03-23 ​​contre les dauphins

