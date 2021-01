Illuminés par les rayons chauds d’un soleil méditerranéen sur l’île d’Ischia en Italie, les secrétaires d’État des sept nations du Groupe des Sept se sont réunis en octobre 2017 avec les titans du nouveau monde informatique (Google, Facebook, Microsoft et Twitter ) pour solliciter votre coopération dans une tâche urgente:

«Nous reconnaissons l’importance de renforcer la confiance mutuelle avec les sociétés de services de communication et de réseaux sociaux pour parvenir à une alliance stratégique visant à identifier et supprimer les contenus terroristes des plates-formes en ligne, conforme à nos droits fondamentaux et à nos valeurs.

Nous souhaitons continuer à travailler avec ces alliés du secteur privé pour mettre en œuvre les mesures nécessaires dans la prévention de la radicalisation, le recrutement terroriste et la planification opérationnelle de ces groupes via Internet ».

Trois ans après cette rencontre, Twitter, Facebook et Instagram ont finalement décidé de bloquer les comptes du président des États-Unis d’Amérique, Donald Trump. C’est un événement sans précédent, mais il n’est pas en dehors de la logique du pouvoir qui cherche toujours à obtenir plus de pouvoir, contrôler plus de relations avec celui qui a, participer aux mécanismes de transfert de pouvoirs entre ceux qui valident ou, en tant que ressource désespérée, bloquent les possibilités des adversaires.

Dans la seconde moitié du XXe siècle et dans les premières décennies du XXIe, tous les dirigeants nord-américains ont accepté et ordonné des interventions politiques, diplomatiques, militaires, de coup d’État et économiques dans toutes les régions du monde, convaincus que cette nation est la seule au monde. qu’il n’a subi ni tyrannie ni dictatures. L’intervention militaire ainsi que le patronage du coup d’État et le blocus commercial ont été le côté sombre de l’exercice du pouvoir géopolitique quasi-impérial des États-Unis.

Ce qui s’est passé le 6 janvier au Capitole des États-Unis révèle que la chute postmoderne de la démocratie se termine là où elle a commencé. Les obsessions du contrôle excessif du pouvoir par les mécanismes les plus contestables que la technologie et l’ingénierie sociale permettent sont apparues précisément dans les échelons supérieurs de la politique nord-américaine.

Tous les stratagèmes politiques pour obtenir ou maintenir le pouvoir ont été utilisés par chaque fraction de la haute sphères aux États-Unis et ont semé des coreligionnaires dans le monde entier.

En dehors de tout principe éthique ou moral, des actions telles que la manipulation de quartier (gerrymandering), la pression sociale (push polls), le piratage psychologique de l’électorat dans les médias (marketing de segmentation psychographique) ou des actions politiques comme la peur des étrangers, faux L’indignation sociale ou l’auto-préservation des privilèges est née et soutenue par les hommes et les femmes au pouvoir.

L’assaut du Capitole et la mort de civils ne sont que les conséquences d’un affaiblissement long, lent et progressif de la démocratie qui a pris la citoyenneté au jour de la mort du 20e siècle: le 11 septembre 2001.

Depuis lors, petit à petit, les États-nations en quête de garantir leur sécurité et leur statu quo ont permis l’incursion de modèles de fonctionnement qui ont progressivement soulevé des systèmes de pouvoir qui transcendent régimes ou cycles démocratiques, qui se dispensent de la volonté sociale et qui ne peuvent tout simplement pas être mis en cause.

Ce système qui a facilité l’accession au pouvoir de Trump a été, paradoxalement, celui qui lui a enlevé son seul pouvoir restant: s’exprimer sur ses réseaux sociaux. Le blocage des comptes du président est le recours désespéré des titans du nouveau monde pour contrôler ce monstre qu’ils ont contribué à créer.

Il faut clarifier les choses, Trump est un phénomène qui transcende la personne et est dangereux pour la coexistence sociale, pour la culture et pour la politique. Tout ce que le Trumpisme a touché a été corrodé par le poison de la discorde. Et pourtant, peut-être que ceux (comme le président López Obrador) qui manifestent leur inquiétude face au blocus médiatique imposé au magnat ont raison: applaudir le blocus de Trump est, au fond,, une déclaration formelle selon laquelle les empires médiatiques (où la démocratie n’a bien sûr pas sa place) doivent contrôler le noyau de toute organisation humaine.

Ce serait, malheureusement, la capitulation de la liberté démocratique toujours laborieuse et controversée devant le monde parfait idéalisé des données. La dure réflexion de Czeslaw vient à l’esprit Milosz: “Et ils ont cru qu’ils étaient en sécurité sans se rendre compte que ce qui les frappera mûrit en eux.”

@monroyfelipe

* Directeur VCNoticias.com