Mexico.- Veronica Castro il est de retour au cinéma avec son fils Michelle Castro, avec le film Dis moi quand tu, qui sortira le 25 décembre à Cinépolis, afin de divertir les familles mexicaines.

Le film mexicain est réalisé par Gerardo Gatica González, qui avec cette histoire fait ses débuts en tant que cinéaste.

«Ils m’ont pris entre eux, ils sont comme des frères et ils ont un bon groupe d’amis depuis de nombreuses années; et ils hallucinaient tout le temps avec le cinéma, ils étudiaient ensemble. Michelle est allée étudier à Los Angeles et je lui ai dit que lorsqu’elle reviendrait et ferait le premier film mexicain, elle me donnerait un petit rôle.

Ils m’ont dit que vous étiez de grand-mère, donc je suis ravi, heureux et très reconnaissant.

Michelle Castro fait ses débuts en tant que directeur de la photographie avec le film mexicain, également produit par Cinépolis Distribución.

Le plus jeune fils de Verónica Castro est chargé de photographier sa mère et le casting composé de Jesús Zavala, Ximena Romo et Héctor Bonilla.

Verónica Castro a souligné que Dites-moi quand vous êtes une histoire de famille et qu’elle est convaincue que le cinéma est un endroit sûr pour se divertir sainement car ils suivent scrupuleusement les protocoles de santé.

Dites-moi quand vous serez en première au Cinépolis le 25 décembre et c’est le pari de cette chaîne pour que le public retourne dans ses salles.

Qu’est-ce que Dites-moi quand vous?

Et si vous trouviez la femme parfaite, mais qu’elle ne voulait être que votre amie?

Après la mort de son grand-père, Will, un jeune américano-mexicain, découvre son intention de l’envoyer au Mexique pour en apprendre davantage sur ses racines.

Will, marre de sa vie routinière, décide de relever le défi et de visiter Mexico, sans imaginer que ce sera probablement là où il trouvera l’amour de sa vie.

Andrés Almeida, Gabriel Nuncio et José Carlos Ruiz se produisent également.

