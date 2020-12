Les citoyens ont besoin d'un message d'espoir: Poncho Robledo

Mexico.- Le député PAN Ernesto Alfonso Robledo Leal, a estimé que s’il y a quelque chose dont les citoyens ont besoin, c’est un message d’espoir pour terminer cette année où la pandémie et la crise économique ont marqué les différences et les besoins.

Dans une interview, Robledo Leal a demandé aux gens de ne pas perdre leur optimisme, et que l’année prochaine, il doit repartir avec un esprit renouvelé, «avec l’espoir que nous ferons bien».

L’un des candidats PAN à la mairie de Guadalupe, Nuevo León, a expliqué qu’il est nécessaire que les villes s’articulent pour que les gens d’en bas aient plus et que ceux d’en haut puissent soutenir ceux d’en bas avec des emplois et des opportunités.

“Il faut renouveler et articuler le tissu social, pour que nous sortions tous de cette pandémie ensemble en travaillant et en paix”, a déclaré le député fédéral.

Pour cette raison, il s’est prononcé en faveur d’un nouveau pacte fiscal qui favorise la productivité dans chaque État, dans lequel l’amélioration des écoles, les investissements dans la science et la technologie sont récompensés, mais surtout qu’avec des ressources fédérales les États sont améliorés qui génèrent plus d’emplois.

Il prétendait Poncho Robledo que les États du Sud doivent être soutenus, qui ont besoin de soutien pour aller de l’avant, mais que ce soit avec la règle de la promotion de la productivité.

“Récompenser les États qui produisent plus, c’est le pacte budgétaire dont le Mexique a besoin”, a déclaré Robledo Leal.

En outre, il a critiqué le fait que dans cette situation économique difficile, Guadalupe est la seule municipalité à ne pas payer la prime de Noël.

Comment ne pas prendre une telle prévision de base?, A critiqué le député fédéral. Même si elle n’a pas voulu parler de Cristina Díaz, actuelle présidente municipale, elle a exprimé qu’elle ne sait pas si c’est vraiment elle qui est en charge des décisions de la municipalité.

Robledo Leal considérait l’alliance fédérale nécessaire pour retirer la majorité de López Obrador au Congrès.

«Dans la municipalité de Guadalupe, nous voulons promouvoir la productivité, nous avons la puce pour retirer l’eau de sous les pierres et c’est pourquoi nous allons nous mettre d’accord pour que la troisième fois soit le charme, et Guadalupe puisse être gouvernée par le PAN» , il a fait référence.

Il faut qu’ils s’unissent pour affronter le président Andrés Manuel; C’est une excellente opportunité dans le pays d’avoir une Chambre des députés étrangère aux intérêts du président actuel.

“Mais cela ne signifie pas que l’alliance fonctionne automatiquement pour les Etats, ici à Nuevo León, une alliance n’est pas nécessaire pour gagner.”

Enfin, il a commenté que le PAN ira toujours de concert, c’est pourquoi il offre tout son talent pour éliminer la corruption, faire les choses avec qualité et conduire Guadalupe à être l’une des meilleures municipalités du Mexique, à vivre en classe moyenne, avec des aspirations. pour aller de l’avant avec nos efforts.

Contrairement à d’autres États, Robledo a assuré que dans cette mairie, la candidature ne sera pas décidée par des quotas, mais par des connaissances, des valeurs et du travail. Les dispositions nécessaires ont déjà été prises pour que le candidat puisse avoir le profil idéal.

«C’est ma plus haute aspiration, de gouverner la ville où je vis, d’éliminer l’insécurité, qui a beaucoup à voir avec la résolution des causes qui la génèrent. Pour cela, il faut aussi rendre hommage aux éléments de la police qui les traitent très mal, ils les ont laissés mourir chez eux à cause de Covid et ils ont également emporté leurs bonus de Noël. “

