Enfin, la troisième saison de ‘Cobra Kai’ est sortie sur la plate-forme Netflix, ce qui nous a de nouveau amené la rivalité entre Daniel Larusso et Johnny Lawrence, mais aussi consolidé John Kreese En tant que véritable antagoniste de la série, la fin a confirmé qu’il y en aura plus sur ce personnage à l’avenir, mais les créateurs de cette série assurent que John Kreese est comme Dark Vador, car il est l’un des grands méchants du cinéma.

Le personnage de John Kreese, joué par Martin Kove est apparu dès le premier opus de ‘Karate Kid’ et plus tard, il est revenu à la troisième tranche et est devenu l’un des grands méchants des années 80 et son retour pour la série «Cobra Kai» l’a établi comme l’un des grands antagonistes de la culture pop.

Lors d’une récente interview pour ComicBook, il a été révélé que Josh Heald, John Hurwitz et Hayden Schlossberg, les créateurs de la série considèrent que John Kreese est comme Dark VadorC’était tout aussi intimidant pour les enfants des années 80:

«Nous savions depuis le début que Kreese avait été le grand méchant loup de la franchise. Dans les années 80, il y avait Darth Vader et John Kreese en termes de méchants de cinéma qui nous faisaient peur quand nous étions enfants. Nous savions donc qu’il y avait un vrai pouvoir dans Kreese et cela a contribué à la raison pour laquelle nous avons attendu la fin de la première saison pour le ramener. “

De plus, les créateurs ont assuré qu’ils essayaient de raconter une histoire à Kreese, quelque chose qui a été exploré dans la deuxième saison en le montrant comme un homme fragile:

“Nous avons commencé le travail de fouiller dans le passé de John Kreese, pas si loin en arrière, mais en remontant aux années intermédiaires, les années après ‘Karate Kid Part III’ et en le rachetant un peu comme il était un homme brisé qui était regrette dans sa vie et essayait juste d’aider. “

Apparemment, il y a encore beaucoup d’autres histoires de John Kreese qui seront cherchées à se développer, le meilleur exemple était son passé montré au cours de la troisième saison et il n’est pas exclu qu’elles continuent à se développer dans les prochains chapitres.