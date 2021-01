La troisième saison de «Cobra Kai» nous a apporté beaucoup de surprises, au-delà de la fin de la saison où ce que personne n’imaginait s’est passé, cela nous a également amené le retour de plusieurs acteurs à leurs rôles dans les premier et deuxième opus de ‘Karate Kid’, parmi eux Elisabeth shue Dans le rôle de Ali Mills et Yuji Okumoto comme Chozen, mais apparemment la saison suivante sera aussi pleine de surprises, car, selon les créateurs, Terry Silver pourrait apparaître dans ‘Cobra Kai 4’.

Tout au long de la troisième saison de ‘Cobra Kai’, nous en apprenons davantage sur le personnage de John Kreese, son passé et ses motivations, quelque chose qui n’a pas été révélé dans les films et dans le cadre de son passé, nous connaissons son temps dans l’armée et comment cela l’a changé, en plus de suggérer la raison de l’amitié et de l’union avec Terry Silver.

Lors d’une interview pour le portail / Film, Josh Heald et Jon Hurwitz, créateurs de cette série, ont laissé entendre que Terry Silver pourrait apparaître dans ‘Cobra Kai 4’, depuis qu’une rumeur avait surgi que l’acteur Thomas Ian Griffith Il ne voulait pas participer à la série, ce qu’ils ont simplement nié:

“Ce n’est pas exact. Je pense qu’il est possible qu’il soit confus parce que nous avions approché Chad McQueen pour revenir en tant que Néerlandais dans la saison 2. Il n’a pas pu le faire en raison d’un conflit d’horaire, mais nous n’avons commenté aucun personnage du passé qui peuvent apparaître ou non à l’avenir. “

Compte tenu de ces mots, il est très probable que Terry Silver réapparaîtra enfin pour la quatrième saison de ‘Cobra Kai’, à nouveau jouée par Thomas Ian Griffith, qui pourrait être une pièce importante pour le tournoi d’arts martiaux et en tant qu’enseignant possible pour Robby.