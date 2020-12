Mexique – La Chambre des députés approuvé en général, avec 319 voix pour, 88 contre et zéro abstention, l’avis à la minute qui réforme et ajoute les articles 94, 97, 99, 100, 105 et 107 de la Constitution politique, relatifs au pouvoir judiciaire de la Fédération.

Avec ces réformes, les institutions judiciaires sont renforcées pour améliorer l’administration de la justice, lutter contre la corruption et le népotisme, au profit d’une société plus juste.

Nouvelle étape dans le système juridique mexicain

Après avoir motivé l’avis, la présidente de la Commission des points constitutionnels, la députée Aleida Alavez Ruiz (Morena), a déclaré que ces réformes marqueraient une nouvelle étape dans le système juridique mexicain, car elles répondaient à la nécessité de renforcer la Cour suprême de justice (SCJN ) en tant que Cour constitutionnelle, qui “contribuera au renforcement de l’état de droit et à la protection des droits de l’homme des Mexicains”.

«Ils donnent un grand aperçu de la nouvelle cause du processus judiciaire et représentent un effort supplémentaire pour renforcer le SCJN au sein de la Cour constitutionnelle; son objectif est de rapprocher la justice des Mexicains, car elle continue d’être une question en suspens au Mexique », a-t-il souligné.

L’avis, a-t-il dit, vise à renforcer le rôle de la cour constitutionnelle du SCJN; créer un nouveau système en adoptant le système des précédents judiciaires; purifie la matière des controverses constitutionnelles, en éliminant les questions de légalité, tout en développant, comme hypothèses d’origine, les omissions, qui peuvent être de n’importe quel ordre, pourvu qu’elles chevauchent des problèmes constitutionnels.

En outre, il étend le pouvoir de promouvoir les litiges constitutionnels aux organes constitutionnels autonomes locaux; renforce la déclaration générale d’inconstitutionnalité; restreint l’origine du recours en révision sous amparo directe et élimine la possibilité de contester les décisions du président lorsqu’il décide de rejeter un recours de ce type.

Il supprime également les tribunaux de circuit unitaire et ils sont remplacés par les cours d’appel collégiales; Les sessions plénières du circuit sont remplacées par des sessions plénières régionales; il change la dénomination de contradiction de la thèse en celle de contradiction de critères; élimine l’appel de l’examen administratif de celui que vous connaissez la Cour et accorde ce pouvoir au Conseil de la magistrature fédérale; renforce l’autorité de régulation du SCJN, le Conseil de la magistrature et le Tribunal électoral du pouvoir judiciaire fédéral dans ce que l’on appelle le pouvoir d’autorégulation.

Modifie les mécanismes d’immobilité judiciaire; élargit l’application de la carrière judiciaire; adopter la parité des sexes; remplace le nom de l’Institut fédéral de la magistrature par l’Ecole fédérale de formation judiciaire; élimine le pouvoir du SCJN de révoquer les accords du Conseil fédéral de la magistrature; habilite le Conseil de la magistrature à se concentrer sur un ou plusieurs organes juridictionnels pour traiter des questions liées à des événements qui constituent de graves violations des droits.

Le député Alavez Ruiz a souligné que le pays est à la 60e place sur 69 pays qui mesurent l’indice d’impunité mondial et, selon le Groupe d’action financière internationale (GAFI), le problème de l’impunité au Mexique est fonctionnel et structurel, donc Une action urgente est nécessaire pour réduire les niveaux élevés observés.

«Cette réforme s’inscrit dans cette lutte contre l’injustice et l’impunité; C’est le résultat des efforts conjoints des trois pouvoirs de la Fédération pour répondre à une demande de justice de la société mexicaine; la réforme contribue non seulement à transformer le système judiciaire mais aussi toutes les institutions de l’État et les opérateurs juridiques », a-t-il ajouté.

Il a rappelé qu’en février, le président de la République, à la demande du ministre président, avait signé cette initiative pour analyse et discussion au sein du pouvoir législatif fédéral; Des réunions ont eu lieu entre universitaires, spécialistes, juges, magistrats et législateurs, et un Parlement ouvert a eu lieu, où «nous avons reconnu la nécessité de ces changements constitutionnels et les attentes des réformes secondaires».

Changer la perception erronée du système judiciaire

Après avoir étayé l’avis, au nom de la Commission de la justice, la secrétaire, l’adjointe Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García (Morena), a précisé qu’une réforme est consolidée qui aura une grande pertinence dans l’administration de la justice au Mexique, car elle cherche à changer la mauvaise perception de l’appareil judiciaire et le fait que des milliers de Mexicains font confiance et participent au nouveau processus.

Il a mentionné qu’étant donné la perception de l’injustice dans le pays et les chiffres qui disent que le Mexique est à la 60e place de laes 69 pays mesurés par l’indice mondial d’impunité, «on parle aujourd’hui de donner suffisamment d’instruments mesures juridiques pour lutter contre la corruption, l’injustice et l’impunité ».

Il a rapporté que des parlements ouverts et des discussions des commissions unies, tant au Sénat qu’à la Chambre des députés, une réforme a été élaborée qui trace la voie vers une meilleure justice dans le plein respect des pouvoirs de l’État et qui est le produit de le reflet de l’exercice judiciaire lui-même.

Nous sommes confrontés à une réforme du pouvoir judiciaire d’une manière globale et profonde, car elle cherche à consolider le SCJN en tant que véritable Cour constitutionnelle, en concentrant son travail uniquement sur les questions les plus pertinentes pour l’ordre juridique national; lutter contre la corruption et le népotisme; renforce la carrière judiciaire pour toutes les catégories accessibles par cours d’opposition.

Selon Inegi, seulement 26% de la population pense qu’il n’y a pas de corruption dans le système judiciaire, tandis que 46% ont une certaine confiance dans les juges et la tendance indique que la méfiance est à la hausse. «Cela doit prendre fin; pour cette raison, la réglementation de la carrière judiciaire dans une loi différente de la loi organique du pouvoir judiciaire de la Fédération pour tout le personnel juridictionnel est de la plus haute importance ».

