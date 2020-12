Mexico.- Le Conseil général de l’Institut national électoral (INE) a publié les Lignes directrices sur la réélection des délégations pour le processus électoral fédéral 2020-2021.

Celles-ci visent à réglementer la réélection des députés pour l’année prochaine, afin de peser et de garantir à la fois le droit d’être voté ou voté par la personne intéressée à être réélue; le droit de vote des citoyens, ainsi que la sauvegarde des principes constitutionnels de certitude et d’équité dans la course électorale.

Les législateurs souhaitant être réélus doivent présenter à leur parti, à la Chambre des députés et à l’INE, une lettre d’intention au plus tard un jour avant le début des pré-campagnes électorales; c’est-à-dire le 22 décembre.

Conformément à l’accord approuvé, il ne sera pas nécessaire pour les députés qui optent pour une réélection dans le Processus électoral fédéral 2020-2021 sont séparés de leurs fonctions pour être élus pour une période supplémentaire; cependant, ils ne pourront pas arrêter d’assister aux sessions ou à leurs tâches inhérentes au poste de campagne.

Le Président Conseiller de l’INE, Lorenzo Córdova, a rappelé que ces directives sont approuvées par l’Institut en raison de l’omission du pouvoir législatif dans la publication de la législation dérivée en la matière, ordonnée par la réforme électorale de 2014.

«Je suis désolé que nous ayons aujourd’hui cette discussion à ce siège, car c’est une discussion qui aurait dû avoir lieu sous les chiffres que vous voulez, même un parlement ouvert ou dans une grande discussion publique et autres, mais au siège législatif. Ce n’est pas une discussion que nous devrions avoir dans ce cas », a-t-il dit.

Lorenzo Córdova a ajouté que, contrairement à d’autres pays où la réélection a très peu de restrictions; Au Mexique, il ne peut pas en être ainsi, car il y a un principe constitutionnel d’équité dans la compétition.

«Nous avons ici un régime d’équité que vous n’avez pas dans d’autres parties du monde. Ici même le président de la République, pendant les processus électoraux, ne peut se prononcer sur les élections ou les partis; car cela violerait l’article 134 de la Constitution », a-t-il rappelé.

C’est-à-dire, a-t-il ajouté, au Mexique, nous avons un contexte très particulier et «si la décision de la législature avait été qu’il n’y a pas de séparation des fonctions; cet Institut serait obligé de l’appliquer et nous le ferions avec grand plaisir; car nous appliquerions une règle émise par l’instance qui aurait dû la publier ».

Córdova a mentionné que ces lignes directrices ne seraient valables que pour le processus électoral fédéral 2020-2021 et a appelé les députés qui chercheront à être réélus et atteindront la prochaine législature pour réglementer l’élection consécutive et publier la loi dérivée en la matière.

