Buenos Aires.- Avec une lettre autographe, datée du 22 novembre, le pape François réitère l’importance de protéger la vie contre les tentatives de légalisation de la pratique de l’avortement en Argentine.

La lettre du pape, adressée à la députée Victoria Morales Gorleri, répond à la lettre adressée au pape par un groupe de mères des villages, un réseau de femmes qui, depuis 2018, se battent pour la protection de l’enfant à naître, notamment en les quartiers populaires de Buenos Aires. En particulier, les signataires de la lettre ont demandé le soutien de Francisco dans son engagement contre la légalisation de l’interruption volontaire de grossesse, actuellement très débattue dans le pays.

Dans sa réponse, le Pontife a remercié les femmes des villages «du fond du cœur», exprimant son admiration pour «leur travail et leur témoignage» et les encourageant à continuer. «Le pays est fier d’avoir de telles femmes», dit le pontife; soulignant que «sur le problème de l’avortement», il faut «garder à l’esprit qu’il ne s’agit pas d’une question essentiellement religieuse mais d’une question d’éthique humaine, avant toute confession religieuse».

Pour cette raison, papa Francisco réitère la pertinence de «poser deux questions»:

«Est-il juste d’éliminer une vie humaine pour résoudre un problème? Est-il juste d’engager un tueur à gages pour résoudre un problème? ”

En conclusion, le Pape remercie les femmes “pour tout ce qu’elles font”, et leur demande de ne pas oublier de prier pour lui, assurant également ses prières pour elles.

De leur côté, les femmes des villages, dans leur lettre, expriment leurs plaintes au Pape, d’autant plus que le projet de loi sur l’avortement a été présenté par de nombreux secteurs comme une solution facile pour les adolescentes qui vivent en périphérie et sont font face à des grossesses inattendues.

«Nous avons été envahis par une terreur froide en pensant simplement que ce projet s’adresse aux adolescents de nos quartiers», écrivent les femmes, et «vise à cultiver l’idée que l’avortement est une possibilité de plus dans le cadre des méthodes contraceptives et que même les principales utilisatrices doivent être des femmes pauvres ».

“Notre voix, comme celle des enfants à naître, n’est jamais entendue” – insistent-ils. «Ils ne veulent pas nous écouter, ni les législateurs ni les journalistes. Si nous n’avions pas les prêtres villero qui élèvent la voix pour nous, nous serions encore plus seuls ». «Nos filles adolescentes et les générations futures», affirment-elles, «grandissent avec l’idée que notre vie est une vie indésirable et que nous n’avons pas le droit d’avoir des enfants parce que nous sommes pauvres». D’où le dernier appel au Pape pour son soutien: “Nous vous demandons de nous aider en faisant entendre notre voix.”

Il faut se rappeler que le samedi 28 novembre, en Argentine, il y a plusieurs manifestations contre le projet de loi sur l’avortement. L’une d’elles est la «Marcha de los Escarpines», dans laquelle les participants se retrouveront à Buenos Aires, devant le siège du Congrès national, pour prier le Rosaire et mettre la vie des enfants à naître sous la protection de la Vierge Marie. .

Les manifestations de protestation ont reçu le soutien des évêques locaux qui ont réaffirmé à plusieurs reprises l’importance de protéger la vie de la conception. En revanche, le 20 novembre, la Commission épiscopale pour la vie, les laïcs et la famille (Cevilaf), dans une note, a déploré le Ddl actuellement en discussion, réitérant que «pour la première fois dans notre nation argentine, en la démocratie »pourrait adopter« une loi qui contient la mort d’une personne pour en sauver une autre ». “Nous pensons que ce n’est pas la voie, mais la conviction inébranlable qu’en sauvant les deux vies, nous sommes tous sauvés”, soutiennent les évêques de la commission.

Enfin, Cevilaf a exhorté les fidèles à se joindre aux manifestations de samedi:

«En tant que pasteurs, nous vous encourageons avec ferveur à participer à ces expressions publiques en faveur du droit humain à la vie de chaque personne garanti dans la même Constitution nationale.

Informations VCNews

ebv