Mexico.- La Chambre des Députés approuvé, en général et en particulier, l’avis sur la minute qui réglemente le télétravail et établit une nouvelle définition du travail à domicile; compris comme ce qui est habituellement effectué pour un employeur, au domicile du travailleur ou dans un lieu librement choisi par lui, sans surveillance ni direction immédiate de la personne qui effectue le travail.

Le document qui réforme l’article 311 et ajoute le chapitre XII BIS de la loi fédérale du travail, a été approuvé en général, avec 440 voix pour, 2 contre et zéro abstention, et en particulier avec 426 voix pour, zéro contre et zéro abstention.

Selon la décision renvoyée au Sénat pour ses effets constitutionnels, le télétravail est une stratégie globale pour résoudre les problèmes environnementaux, la congestion urbaine et promouvoir des opportunités d’emploi plus inclusives.

Il mentionne que selon les données de la CEPALC entre le premier et le deuxième trimestre de 2020, le trafic des sites Web et les utilisations des applications liées au télétravail dans le monde ont augmenté de 324%.

Cela a également eu un impact au Mexique, puisque selon les données de la Faculté de psychologie de l’UNAM, 70 pour cent de l’activité productive est réalisée par le télétravail.

«Le télétravail est une forme d’organisation du travail subordonnée qui consiste à exercer des activités rémunérées, ailleurs que dans l’établissement ou les établissements de l’employeur. Par conséquent, la présence physique du travailleur n’est pas requise dans le cadre de la modalité de télétravail sur le lieu de travail; utiliser principalement les technologies de l’information et de la communication pour le contact et le commandement entre le travailleur; sous la modalité du télétravail et de l’employeur », est indiqué dans l’avis.

Il est précisé que le télétravail ne sera pas considéré comme celui qui est effectué occasionnellement ou sporadiquement; Les conditions de travail seront consignées par écrit au moyen d’un contrat et chacune des parties en conservera une copie.

Il est garanti que les travailleurs soumis à la modalité de télétravail ont connaissance des procédures de liberté syndicale et de négociation collective.

En mode télétravail, les employeurs auront des obligations particulières: fournir, installer et assurer la maintenance du matériel nécessaire au télétravail. Tels que: matériel informatique, chaises ergonomiques, imprimantes, entre autres; recevoir également du travail en temps opportun et payer les salaires selon la forme et les dates stipulées; assumer les coûts liés au travail grâce au télétravail; y compris, le cas échéant, le paiement des services de télécommunication et la part proportionnelle de l’électricité.

