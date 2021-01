La prochaine série d’Arrowverse est déjà en route et à en juger par la nouvelle bande-annonce de ‘Superman & Lois’, la production sera pleine de surprises, se positionnant comme une partie assez importante de la franchise.

Le personnage de Superman, joué par Tyler Hoechlin, est apparu sur «Supergirl» et au fil des saisons., et les croisements, ont commencé à avoir une plus grande pertinence et à être dans le goût du public.

Mais ce sera le retour triomphant de Superman au petit écran, car si “ Smallville ” a commencé la montée en puissance de la série de super-héros moderne, s’adressant aux premières années de Clark Kent pendant une décennie, ce n’était pas en tant que tel une série de Superman

“ Superman & Lois ” sera la première série télévisée avec “ Superman ” dans le titre depuis que “ Luisa & Clark: Les nouvelles aventures de Superman ” a été annulée en 1997.

Avec Tyler Hoechlin comme Superman et Elizabeth Tulloch comme Lois Lane, la série verra comment les deux personnages s’acquittent de la tâche parentale tout en menant leurs activités professionnelles.

Et comme le montre la nouvelle bande-annonce de Superman & Lois une grande partie de l’intrigue tombera sur les adolescents Jonathan et Jordan, interprétés par Jordan Elsass et Alexander Garfin, respectivement.

Il semble que les enfants de Clark Kent et de Lois Lane, élevés à Smallville, ignorent complètement la véritable identité de leur père et sa découverte pourrait avoir un impact énorme.

Parallèlement à tout ce drame familial, diverses menaces mondiales se déroulent également auxquelles le dernier fils de Krypton doit faire face pour protéger la planète Terre.

La date de sortie de ‘Superman & Lois’ est le 23 février 2021 par The CW, Jusqu’à présent, Warner Channel n’a pas annoncé sa première en Amérique latine ou si la série suivra un chemin comme “ Batwoman ” et sera présentée en première sur HBO.