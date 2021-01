L’arrivée de la plateforme Disney + en Amérique latine ne permettra pas seulement d’accéder à des productions originales comme la série Studios Marvel ou pour pouvoir voir les nouvelles productions comme ‘Mulan’ ou ‘Soul’, elle profitera également à la création de contenus réalisés et conçus pour l’Amérique latine, tel est le cas de cette série qui est déjà en préparation, puisque, enfin, les enregistrements de «Entrelacé».

«Disney Entrelazados» est déjà en pleine production, une série de fiction originale entièrement produite en Amérique latine qui suit l’histoire d’Allegra, une fille passionnée par la comédie musicale et se lance dans un voyage unique dans le temps pour s’unir à sa famille et réaliser son rêve professionnel. “

C’est ainsi que vous pouvez dans le communiqué publié par Disney où il révèle quelques détails de cette production qui a commencé ses enregistrements à Buenos Aires, en Argentine et sera la vedette Carolina Domenech (Allegra), Elena Roger (Noix de coco), Benjamin Amadeo (Diego), Paula Morales (Greta) et Clara Alonso (Caterina) sous la direction de Nicolás Silbert et Leandro Mark.

Bien que les enregistrements de ‘Entrelazados’ commencent, il n’y a toujours pas de date de sortie officielle, on s’attend à ce que est disponible pour cette 2021, bien qu’il n’y ait toujours pas de date exacte pour la première de cette série.

Il ne faut pas oublier que la plate-forme Disney + a à sa porte un grand nombre de productions originales réalisées en Amérique latine et qu’il est prévu qu’elles soient faites autour 70 projets, alors il l’a fait savoir Natalia Scalia, Directeur régional du Direct to Consumer chez Walt Disney Company, ce sera donc l’un des nombreux projets qui arriveront tout au long de ces années et pour ne manquer aucune de ces premières, vous pouvez embaucher Disney +, cliquez ici.