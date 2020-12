Ce mercredi, l’exécution de deux résolutions administratives a été effectuée, et l’exécution de deux ordres d’inspection avec des mesures de sécurité; assurance de précaution et enlèvement de matériaux dans 42 hectares de terres protégées et de zones naturelles protégées, dans la Sierra de Guadalupe, Cerro Vicente Guerrero, dans le bureau du maire de Gustavo A. Madero.

Auparavant, en 2017 et 2018, des actions de récupération étaient également menées, mais le bien était à nouveau envahi.

95 bâtiments et 101 chiens ont été enlevés, qui seront pris en charge par la Brigade de surveillance des animaux de Mexico, une fois que personne n’en sera reconnu responsable.

Des éléments de la police, des fonctionnaires de diverses agences ont participé à l’opération, tels que le Secrétariat des travaux et services du CDMX, le Secrétariat pour l’inclusion et la protection sociale, le Secrétariat du gouvernement, le Secrétariat pour la gestion globale des risques et la protection civile, la Direction générale de l’inspection. et Surveillance environnementale, sous-secrétaire aux opérations de police (SSC), sous-secrétaire aux enquêtes et aux renseignements policiers.

La Direction générale de la Commission des ressources naturelles et du développement rural, la Garde nationale, la Brigade de surveillance animale du CDMX, le Bureau du procureur général, la Commission des droits de l’homme et l’Institut du logement du CDMX y ont également participé.

En outre, le maire Gustavo A. Madero avec la participation des 10 directions territoriales, de la direction générale des services urbains, de la direction générale des affaires juridiques et gouvernementales, ainsi que de la direction exécutive de la sécurité des citoyens, de la gestion globale des risques et de la protection civile.