Les entreprises non essentielles prennent des risques et s'ouvrent à Toluca

Toluca.— Deux succursales d’un magasin de vêtements dans la municipalité de Toluca, État de Mexico, ont été suspendus parce qu’ils étaient en activité alors qu’ils n’étaient pas une entreprise essentielle.

Le personnel de la Commission pour la protection contre les risques sanitaires de l’État du Mexique (Coprisem) a détecté que l’entreprise offrait des services qui ne sont pas classés comme essentiels et a apposé des timbres de suspension sur les succursales situées dans les colonies Francisco Murguía et Santa Clara de la capitale mexicaine .

Il est à noter que la sanction à laquelle ce magasin pourrait être crédité pour non-respect de la réglementation sanitaire pourrait aller de l’avertissement à la fermeture; et une amende de 10 000 UMAS (unités de mesure et de mise à jour).

En ce qui concerne la contingence sanitaire, le Coprisem a suspendu 600 établissements pour non-respect des protocoles sanitaires; offrir de mauvaises conditions d’hygiène et d’hygiène du lieu et du personnel, n’ayant pas respecté la capacité et les horaires établis; ainsi que de trouver des entreprises ouvertes considérées comme non essentielles.