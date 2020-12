La majorité des Espagnols considèrent la télévision en clair comme le média qui contribue le mieux à éduquer (53,3%), devant la presse (41%) et la radio (30,2%), selon la deuxième vague du baromètre de l’Union de la Télévision Commerciale Ouverte (UTECA) en collaboration avec les cabinets de conseil Barlovento Comunicación et Deloitte. Des préoccupations concernant le rôle des réseaux sociaux sont particulièrement observées lorsqu’on pose des questions sur des questions liées à l’éducation. C’est le cas lorsque 68,2% des personnes interrogées déclarent que le contenu télévisuel est plus éducatif pour leurs enfants que ce que l’on peut trouver sur les réseaux.

La diversité des contenus incite 70,2% des Espagnols à considérer que la télévision gratuite est le média offrant la plus grande offre de contenus éducatifs, à près de 50 points des plateformes numériques, qui constituent la deuxième option. Les réseaux sociaux occupent la dernière position (16,5%). Les Espagnols sont convaincus que l’éducation peut être agréable à travers l’écran avec des concours tels que Pasapalabra (qui est toujours parmi les plus regardés de la journée) ou Know and win (il est diffusé depuis 23 ans). En ce sens, 71,7% pensent que ce type de programme est une manière agréable d’apprendre. 9,3% ne sont pas d’accord. De plus, 67% déclarent que grâce à certains programmes de télévision, ils ont acquis de nouvelles connaissances utiles pour leur vie.

Dans cette deuxième vague du Baromètre, 59,8% (en hausse de 1,8% par rapport à la première) estiment que la télévision en clair a un plus grand contrôle qu’Internet sur la diffusion de contenus incitant à la haine et à la violence, contribuant à donc à la coexistence sociale. Et il augmente de 3,6%, à 83%, le nombre d’Espagnols qui souhaiteraient que le contrôle des contenus et la protection des mineurs s’appliquent également à Internet. Plus de la moitié choisissent la télévision comme le média qui transmet le mieux les valeurs éthiques à travers ses programmes et programmes d’information, suivie par la radio et la presse. Moins de 10% sont les réseaux sociaux.

La confiance, la crédibilité et la pluralité des médias traditionnels, avec la télévision en clair au premier plan, grandissent dans cette seconde vague. Ce sont les médias les plus consommés pour s’informer au quotidien (81,5%), face à des événements extraordinaires (84,1%) ou lors de crises qui perdurent dans le temps, comme Covid-19 (74,7%). Et ils sont aussi les plus valorisés en termes de pluralité: 67,2% considèrent que la diversité des programmes et des programmes d’information permet d’avoir une vision plus plurielle de la société.

Le troisième aspect dans lequel la télévision en clair fait preuve d’une grande force et reçoit une reconnaissance générale, concerne les campagnes de sensibilisation et de sensibilisation. Pour huit répondants sur 10, la télévision est le média qui mène le plus de campagnes de sensibilisation (sur l’égalité des femmes, la traite, la consommation de drogue …), suivie de la presse et de la radio. Pour 76,1%, c’est le média qui informe et sensibilise le plus à la violence de genre et 63,5% conviennent que la télévision dénonce les inégalités entre les hommes et les femmes, à travers son contenu informatif.

Le travail de terrain du 1er Baromètre sur la télévision en clair a été réalisé entre le 12 et le 25 octobre 2020, avec 1249 enquêtes auprès de personnes de plus de 18 ans.