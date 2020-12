Mexico.- Le recteur de l’UNAM, Enrique Graue Wiechers, a déclaré que le Mexique est un pays qui a besoin de créer sa propre science et technologie pour garantir son indépendance et projeter l’avenir face à la concurrence internationale.

“Et nous sommes également une nation dans laquelle, année après année, des milliers de jeunes nous montrent tout ce qu’ils peuvent accomplir lorsqu’ils ont accès à de réelles opportunités”, a-t-il ajouté.

En participant par le biais d’une vidéo à la cérémonie virtuelle de remise de la 15e édition du Santander Award for Business Innovation, Graue a souligné que ledit prix reconnaît l’énergie et le dynamisme de la jeunesse universitaire.

«Le prix est une tradition attendue par nos étudiants, qui y trouvent un moyen sérieux et productif de canaliser la créativité, les connaissances et l’esprit d’entreprise pour transcender et faire exploser des futurs prometteurs», a-t-il déclaré.

Dans son message, il a déclaré que la participation de plus de 1 200 projets à cette édition montre à quel point cette initiative est précieuse pour eux. Au nom de l’UNAM, il a félicité tous les participants pour leur enthousiasme et leur courage pour créer et enregistrer leurs projets.

«Je constate avec satisfaction que sur les 20 finalistes, cinq sont des Pumas. Merci d’avoir affiché le nom de l’Université nationale. J’espère que c’est pour vous un pas de plus sur la voie d’une carrière professionnelle réussie, et que l’expérience vous aidera à toujours regarder vers l’avenir avec sécurité, conviction et espoir », a-t-il assuré.

Dans l’événement virtuel, Jaime Valls Esponda, secrétaire général de l’Association nationale des universités et établissements d’enseignement supérieur (ANUIES), a estimé qu’en 15 ans, le prix Santander pour l’innovation en entreprise est devenu une référence dans la promotion d’une culture de l’entrepreneuriat et d’un soutien résolu aux jeunes étudiants universitaires.

«2020 se révèle être une année exceptionnelle en raison de la pandémie. Nous sommes confrontés à un scénario qui a nécessité une innovation croissante pour migrer, en un temps record, des modèles académiques en face à face vers les modèles virtuels », a-t-il commenté.

Pour sa part, Héctor Grisi Checa, directeur général de Santander Mexico, a déclaré que la reconnaissance se concentre sur la récompense de l’entrepreneuriat chez les jeunes et les soutient d’un pas ferme pour consolider leurs idées, les concrétiser et construire leur chemin vers le succès.

