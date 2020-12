Les célébrations de Noël viendront sur Continent et Geralt of Rivia avec Netflix sont prêts à organiser une grande fête pour six, comme cela a été annoncé cette semaine l’événement de Noël ‘The Witcher’ appelé ‘Witchmas’, dans lequel de nombreux cadeaux et surprises sont promis aux fans.

Grâce au compte Twitter officiel de la série, il a été annoncé que del Du 16 au 21 décembre 2020 cet événement se tiendra sur le réseau social de l’oiseau bleu, où chaque jour que dure la fête, divers cadeaux seront présentés, afin que les internautes votent pour l’un des cadeaux ou qu’ils puissent choisir l’option de la loi de la surprise, une règle utilisée dans l’émission.

«À chacun des 6 jours de WITCHMAS, je vous offrirai un cadeau. Vous pouvez choisir d’accepter ce cadeau OU vous pouvez choisir d’invoquer la loi de la surprise. La décision sera prise collectivement, sur la base d’un vote qui aura lieu. ici. Le choix gagnant sera annoncé le lendemain, avec une nouvelle offre et un autre vote. Choisissez judicieusement, car mes offres de cadeaux sont sincères, mais la loi de la surprise est hors de mes mains talentueuses musicales », lit-on dans les tweets.

Alors que l’événement de Noël de “ The Witcher ” commence, les enregistrements de sa deuxième saison ont dû être arrêtés car son protagoniste Henry Cavill a été blessé pendant le tournage, la production a donc décidé de suspendre ses activités jusqu’à ce que l’acteur britannique pleinement récupérer.

Je viens avec une invitation à une célébration spéciale #Witchmas! Vous êtes cordialement invités aux 6 JOURS DE WITCHMAS, un festin de vacances où personne n’a à se mêler, et tout le monde reçoit un cadeau! – The Witcher (@witchernetflix) 14 décembre 2020

Le synopsis des nouveaux épisodes se lit comme suit: “Convaincue que la vie de Yennefer a été perdue lors de la bataille de Sodden, Geralt of Rivia emmène la princesse Cirilla dans l’endroit le plus sûr qu’elle connaît, la maison de son enfance, Kaer Morhen. Rois, elfes, humains et démons du continent se battent pour la suprématie hors de ses murs, il doit protéger la fille de quelque chose de bien plus dangereux: le pouvoir mystérieux qu’elle possède en son sein ».

La date de la première de la deuxième saison “ The Witcher ” n’est pas encore confirmée, mais il est prévu que ce soit pour 2021, s’il n’y a plus d’interruptions dans les enregistrements soit en raison d’accidents ou de la pandémie de coronavirus.