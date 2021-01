Mexique.- La pandémie de Covid-19 a conduit les gens à acquérir des instruments médicaux spécialisés pour surveiller les symptômes qui surviennent avec la maladie, ce qui a conduit à la augmentation des coûts de l’équipement et des fournitures, ainsi que de l’introduction d’imitations et de produitsune certification qui met en danger la vie de ceux qui les utilisent.

En notant ce qui précède, le sénateur du Groupe parlementaire de Morena, José Ramón Enríquez Herrera, a averti que la mauvaise qualité de certains de ces produits peut poser un problème majeur pour la santé des consommateurs.

Exemple, le cas “d’un certain gel antibactérien”, dont les composants étaient nocifs, dans la mesure où son application pouvait provoquer des intoxications.

À propos appareils tels que oxymètres, thermomètres et autres, que la variation des mesures peut conduire les patients à présenter des altérations irréversibles de leur état de santé, a-t-il détaillé.

Par un point d’accord, qui a été publié au Journal officiel de la Commission permanente, le législateur a souligné que la demande de thermomètres, oxymètres, baumanomètres et réservoirs d’oxygène a augmenté, en 2020, six fois plus que par rapport à l’année précédente.

Selon les données de l’Union interdisciplinaire des pharmacies et cliniques cliniques, les prix des thermomètres et des oxymètres ont augmenté jusqu’à 230%.

En outre, le parquet fédéral à la consommation a procédé à 238 vérifications auprès d’établissements qui vendent des masques faciaux et du gel antibactérien, en réponse aux plaintes des consommateurs. Il a déclaré que dans 22 cas, il y avait eu des mesures de suspension conservatoire et dans 85 violations avaient été imposées.

Face à ce problème, le sénateur a appelé la Commission fédérale de protection contre les risques sanitaires à renforcer la surveillance et le contrôle de la vente de matériel médical pour le soin et la prévention du Covid-19, afin de réduire les risques dans les dérivés de l’achat de produits apocryphes.

De la même manière, il a demandé à Profeco de favoriser la diffusion des caractéristiques et des prix du matériel médical utilisé par la population pour la prise en charge et la prévention du nouveau coronavirus, afin que les acheteurs disposent des informations nécessaires pour acheter un produit de qualité à un prix raisonnable.

José Ramón Enríquez Herrera Il a souligné que lorsque ces produits apocryphes ou de mauvaise qualité entrent dans le pays, leur commercialisation s’effectue généralement sur des marchés roulants, des sites Internet ou via des groupes de médias sociaux, où ils sont proposés à un prix relativement abordable.

Les prix gérés, a-t-il ajouté, sont attractifs pour les familles mexicaines qui, étant donné l’ignorance des implications de l’acquisition et de l’utilisation de produits de cette qualité, choisissent de les acheter en raison de leur faible coût.

Il a estimé qu’il était essentiel que les autorités diffusent le bon usage de ces dispositifs et équipements médicaux, afin que le les citoyens connaissent plus en détail les spécifications de ceux-ci et la certitude qu’ils seront sûrs et efficaces lors de leur acquisition.

LEE Starbucks ouvre les paiements par code QR à une nouvelle norme

emc