Mexique – Ce week-end commence le processus de vaccination des enseignants et du personnel enseignant de Campeche.

Il est prévu que ce week-end environ 12 mille doses seront appliquées dans l’entité, comme l’a confirmé le SEP.

Le processus comprend plus de 20000 travailleurs de l’éducation dans l’entité, y compris des enseignants, des enseignants, des superviseurs, des superviseurs, des directeurs, des directeurs, des chefs de secteur et du personnel administratif des écoles publiques. d’Éducation de base, supérieur moyen et supérieur.

Après application de la deuxième dose, et en fonction des conditions épidémiologiques de l’entité, il sera possible d’ouvrir les Centres d’Apprentissage Communautaire (CCA), ainsi que le retour aux activités scolaires en présentiel.

Moctezuma Barragán a décrit cette stratégie de vaccination comme une très bonne nouvelle pour les communautés d’apprentissage et a réitéré que, si un secteur a été bien géré pendant la pandémie, c’est bien le secteur de l’éducation nationale.

Il a déclaré que samedi et dimanche, 12 157 doses seront distribuées au personnel de l’éducation de base, dans les cinq points de redistribution, situés à Campeche, Champotón, Ciudad del Carmen, Escárcega et Xpujil et, plus tard, aux 81 centres de vaccination disponibles. Dès lundi, la vaccination du personnel de l’enseignement supérieur et supérieur commencera.

La deuxième discussion de l’année a eu lieu avec la participation de plus de 8 mille superviseurs et superviseurs des États d’Aguascalientes, Baja California, Campeche, Colima, Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Sinaloa, Sonora, Veracruz , Zacatecas et Mexico.

Moctezuma Barragán a rappelé que la prochaine secrétaire à l’éducation publique, Delfina Gómez Álvarez, a participé aux forums de consultation, tenus pendant la période de transition en 2018, pour lesquels elle a déclaré qu’en recueillant les avis et les conseils de la profession enseignante, il était possible de consolider la législation. courant en matière d’éducation et créer les lois secondaires respectives.

Il a commenté que parmi les actions qui seront renforcées, il y a que les enseignants ont la meilleure situation et la meilleure des outils pour pouvoir travailler à partir de leur pratique éducative, avec de meilleures options et de meilleurs éléments qui le permettent.

