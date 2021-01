Mexico.- Avant l’arrivée de plus de 53000 doses de vaccin Pfizer BioNTech dans notre pays, Hugo López Gatell, sous-secrétaire à la Santé, a indiqué que non seulement au Mexique, mais dans le monde, les vaccins serviront à accélérer le contrôle de l’épidémie.

«C’est très différent, substantiellement différent de pouvoir disposer d’un instrument de protection spécifique qui nous permet de contrôler activement l’épidémie. Les mesures générales de santé publique largement connues et utilisées dans le monde en 2020 resteront pertinentes à mesure que la vaccination progresse. “

Lors de la conférence de presse au Palais national, López Gatell a déclaré que le plus de 53 mille doses arrivées dans le pays 44 850 seront distribués dans la capitale du pays et 8 755 à Torreón, Coahuila. Ce nouveau lot de vaccins, en provenance de Francfort, en Allemagne, est le deuxième des six qui arriveront au Mexique.

La hiérarchisation établie par le gouvernement mexicain, comme l’a dit López Gatell le 8 décembre 2020 dans ce même forum, est scientifiquement planifiée, correspond aux recommandations de meilleures pratiques de l’Organisation mondiale de la santé et coïncide avec plusieurs des recommandations qui dans chacun des pays, les pays qui ont déjà des vaccins l’ont fait.

Ce qui compte dans cette hiérarchisation, en premier lieu, c’est de réduire la mortalité, c’est crucial, a-t-il déclaré. S’il est possible que cette vaccination donne la priorité aux âges, il sera possible de réduire la mortalité de 80% lorsqu’elle atteindra 20% de couverture.

«Ainsi, le gain est très accéléré, avec une couverture de 20%, nous réduirons 80% des décès qui se produiraient en raison de l’épidémie. C’est un objectif très clair et c’est ainsi qu’il a été élaboré pour notre plan de vaccination ».

Le Mexique est l’un des 10 premiers pays au monde à commencer la vaccination contre le Covid-19, le premier d’Amérique latine et le 13e rang des pays où le plus de vaccins sont administrés au monde. «Nous ne devons pas baisser la garde; il faut continuer les mesures de prévention ».

Le ministre des Affaires étrangères, Marcelo Ebrard, et le secrétaire fédéral à la Santé, Jorge Alcocer, ont reçu le nouveau lot à l’aéroport international de Mexico (AICM). À Monterrey, la personne chargée de la réception de l’envoi était Zoé Robledo, chef de l’Institut mexicain de la sécurité sociale (IMSS) et les secrétaires de la santé de Nuevo León et Coahuila, Manuel de la O Cavazos et Roberto Bernal, respectivement.

López-Gatell a expliqué qu’au 4 janvier, 43 960 agents de santé avaient reçu la première dose du vaccin, soit 82 pour cent des vaccinations acquises.

«82 pour cent des doses ont été utilisées. Aujourd’hui, les postes de vaccination commencent tôt, le plus probable est que 100 pour cent de la dose sera finie, aujourd’hui ce nouvel envoi d’un peu plus de 53 000 doses arrive », a-t-il dit.

D’autres envois arriveront les 11, 18 et 25 janvier, ce qui ajoutera plus d’un million de doses et sera distribué au reste des États qui n’ont pas reçu de vaccination.

ebv