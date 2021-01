La fête est grande à la télévision en Espagne et elle a de plus en plus d’invités, mais seuls quelques-uns parviennent à se mettre les dents dans le gâteau. Plus de la moitié des heures de diffusion produites en Espagne qui ont été diffusées par les principales chaînes généralistes l’année dernière provenaient de cinq sociétés de production, selon un rapport publié par le cabinet de conseil Dos30 ‘sur la base des données de l’audit Kantar.

L’un des dénominateurs communs des entreprises de premier plan est qu’elles organisent des émissions quotidiennes de longue durée. Ce sont des espaces qui rentabilisent leurs coûts puisqu’ils sont enregistrés presque entièrement sur un seul plateau, avec un nombre plus ou moins stable de collaborateurs et qui se nourrissent de l’actualité traitée de différents points de vue. Avoir des séries de fiction quotidiennes permet également d’occuper plus facilement l’une des positions élevées de la table.

En ce qui concerne la liste de 2017, la montée en première position de Globomedia se démarque, qui en 2018 était responsable de 14,9% de la production télévisuelle en Espagne pour les cinq principaux réseaux: La 1, Antena 3, Telecinco, Cuatro et La Sexta . En 2017, il occupait la quatrième place avec 6,5% de la production. C’est l’usine responsable des programmes quotidiens comme Zapeando ou El intermedio et des séries comme I’m alive.

Ana Morgade, Frank Blanco et Anna Simón, dans «Zapeando».

La Fábrica de la Tele, fondée en 2006 par Óscar Cornejo et Adrián Madrid, est en deuxième position avec 13,1% des heures diffusées grâce à des formats quotidiens à long terme (les quatre heures de Sálvame sur Telecinco ou les deux de Todo C’est un mensonge dans Cuatro) et les programmes de week-end, comme Socialité ou Saturday Deluxe.La force de Globomedia a fait perdre à cette entreprise la première position qu’elle avait obtenue les années précédentes.

La troisième société de production télévisuelle en Espagne en termes de nombre d’heures de diffusion en 2018 – 12,3% du total – est Unicorn Content. La société a été fondée fin 2017 par Xelo Montesinos après avoir quitté l’équipe de Mediaset Content. Ainsi, il a pris en charge la production du programme The Ana Rosa, ainsi que le lancement d’autres espaces diffusés sur Telecinco et Cuatro (la société de production appartient à Mediaset) tels que Ya es mediodía, En el punto de mira ou Cuatro al jour.

La Gestmusic est à une bonne distance des trois. Créé en 1987, il appartient actuellement au groupe Endemol Shine Iberia. Il est responsable de 6,1% des heures produites pour les principales chaînes, un pourcentage légèrement inférieur à 2017 (7,3%). Le divertissement est son point fort, des spots aux heures de grande écoute tels que Operación Triunfo, Tu cara me suena ou La meilleure chanson jamais chantée aux concours de diffusion quotidiens, tels que Now I Fall! ou Boom!

Célèbre, vainqueur de l’Operación Triunfo 2018.

Warner Bros ITVP, la filiale espagnole de Warner, ferme le top cinq. Ses succès incluent des adaptations de formats étrangers, tels que First Dates, Game of games, Come to dinner with me, The Infiltrated Chief ou Nightmare in the kitchen. Dans le domaine de la fiction, elle est responsable de Brigada Costa del Sol.

Le producteur de Survivants et de femmes et d’hommes et vice versa, BulldogTV, est le prochain sur la liste, avec 5,4% des heures. Ils sont suivis par Boomerang (4,7%), Quartz (4%), Diagonal TV (2,8%) et Plano a Plano (2,5%). Parmi celles-ci, Quartz est celle qui a perdu le plus de positions par rapport à l’année précédente lorsqu’elle a perdu la production d’El programa de Ana Rosa.

Parmi le reste de la liste, la forte entrée de certaines entreprises nouvellement créées se démarque. C’est le cas d’Aruba Producciones, responsable d’Arusitys, matinée présentée par Alfonso Arús qui diffuse La Sexta et qui place sa société de production à la 14e place. El Torreón del Sol, en charge de l’Espagne directe, reste à la 15e position, tandis qu’Alma Producciones, qui est maintenant en charge du quatrième millénaire, atteint la 19e place.

Toutes ne sont pas de bonnes nouvelles sur cette liste. L’usine Mandarina, propriété de Mediaset et qui vient de créer la série Señoras del (h) AMPA, a perdu 16 places, tombant à la 25e place après la disparition de Las mañanas de Cuatro. Bambú Producciones a également perdu 16 positions, étroitement liées ces dernières années à Antena 3 avec des séries comme Fariña, Velvet, 45 révolutions ou Times of war mais qui a récemment diversifié ses activités sur des plateformes comme Netflix ou Movistar + avec des titres comme Las chicas del câble, collection Velvet, Instinct ou High Seas.