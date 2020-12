Mexico.- Alors que l’industrie du divertissement a été durement touchée par la pandémie de Covid-19, tout le monde n’a pas été touché. Les jeux vidéo se profilent comme les grands gagnants.

Et c’est que les restrictions sanitaires et les confinements à travers la planète et tout au long de l’année, ont impliqué l’annulation d’événements en face à face. Ceci, bien que cela ait aidé les plateformes de streaming, les jeux vidéo ont pris la place de rois du divertissement au cours de ce 2020.

Avant la pandémie, les jeux vidéo étaient déjà annoncés comme un géant du divertissement au-dessus du cinéma. Le retard dans les sorties de films tels que Mulán, Tenet et Wonder Woman 1984 a été un coup dur pour le septième art. Les chiffres le montrent ainsi.

Selon un rapport de MarketWatch, les dépenses de jeu en 2020 devraient représenter près de 180 milliards de dollars de revenus dans le monde. Dépassant ainsi ce qui est collecté par le cinéma et la télévision.

Alors que les jeux vidéo ont augmenté leurs revenus de 20% dans le monde en raison de la pandémie et de la nouvelle génération de consoles, rien qu’au Mexique, le box-office du cinéma a chuté de 75%.

En conséquence, 2021 devrait devenir une autre année record pour les jeux, en particulier avec la Nintendo Switch ne montrant aucun signe d’abandonner sa couronne de best-sellers.

Les rapports indiquent que ce sera jusqu’en 2022 lorsque le cinéma et la télévision auront leur rétablissement et que les jeux vidéo enregistreront peut-être un déclin. Cela dépend, bien entendu, de l’évolution de la pandémie et de la levée des restrictions sanitaires dans le monde.

