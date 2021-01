La résolution de l’appel d’offres public pour renouveler la direction de RTVE a franchi un pas de géant après près de deux ans de paralysie. La Commission mixte de contrôle parlementaire de la Société a examiné et résolu les trente ressources qui ont pesé sur l’élection des 20 candidats les plus aptes, qui a été complétée en décembre 2018 par un comité d’experts nommé par le Congrès. Le processus étant déjà débloqué, les deux Chambres pourront désormais ouvrir la voie à l’élection des membres, six par le Congrès (dont le président de la corporation) et quatre par le Sénat.

La fin du blocus, annoncée hier par la première vice-présidente de la chambre haute, Cristina Narbona, rejoint l’accord adopté fin octobre par la Table de la Commission (composée de trois représentants du PSOE et de deux du PP) afin que l’un des les 95 candidats peuvent choisir d’occuper un poste au conseil d’administration de RTVE. Le pacte entre les deux principaux groupes parlementaires, soutenu par l’avis des juristes des Cortes, a annulé de facto les travaux menés pendant des mois par le groupe d’experts qui évaluait consciencieusement les programmes et projets de gestion présentés par les candidats. Les 20 sélectionnés (16 hommes et 4 femmes) ont obtenu les meilleures notes selon les critères suivis, validés à l’époque par la Commission elle-même.

Après le changement de cap, les candidats qui comparaîtront devant les Chambres seront ceux présentés par les différents groupes. Chacun élira un nombre de candidats proportionnel à sa représentation, selon des sources de la Commission. Narbona n’a pas avancé les délais de résolution de l’appel d’offres public dont un nouveau président de la RTVE devra partir.

Pour l’élection des nouveaux conseillers, le soutien des deux tiers de la chambre correspondante sera nécessaire au premier vote ou à la majorité absolue et le soutien d’au moins la moitié des groupes au second tour. La loi exige également que la composition soit égale. La liste établie par le comité d’experts était dirigée par Alicia Gómez Montano (décédée en janvier dernier), Javier Montemayor, Rafael Camacho, Manuel Ventero et José Manuel Pérez Tornero.

Compte tenu de l’incapacité des parties à parvenir à un accord pour élire un président après la fin du mandat de José Antonio Sánchez (nommé par le PP), l’entreprise est dirigée par la journaliste Rosa María Mateo, nommée administratrice provisoire il y a plus de deux ans seulement.