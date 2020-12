Toluca.- Pour assister et isoler en temps opportun la population infectée par Covid-19, le gouvernement du État de Mexico, a mis en œuvre l’application quotidienne de 10 000 tests de détection.

Pour cela, 20 modules ont été installés dans les unités médicales des zones et communes où la transmission de cette maladie est la plus élevée.

Ces tests s’ajoutent aux 2 000 qui sont effectués chaque jour en utilisant la technique de réaction en chaîne par polymérase (PCR); C’est une stratégie qui permettra un suivi épidémiologique de la pandémie, arrêter la chaîne des infections; ainsi que la réduction des risques de propagation accélérée dans les communautés et l’orientation des Mexicains présentant des symptômes cliniques extrêmement graves vers les unités hospitalières.

Le chef du département de surveillance épidémiologique de l’Institut de santé de l’État du Mexique (ISEM), Uriel Rivas Díaz; a noté que les tests sont un mécanisme de contrôle de la maladie Covid-19 en facilitant le suivi des cas positifs.

Il a demandé à la population présentant des symptômes possibles de Covid-19, à ceux qui ont eu un contact avec un cas positif, à qui un médecin les a indiqués, de solliciter ce service, via la ligne COVID-19 EDOMEX 800900 32 00 et ainsi obtenir informations sur le module le plus proche de votre domicile.

Il a indiqué que les modules avaient du personnel formé, appuyé par des travailleurs qui coordonnent l’accès de la population sous des mesures de distance saine; et que les kits de tests rapides et la technique de réaction en chaîne par polymérase (PCR) sont autorisés par l’Institut de diagnostic et de référence épidémiologiques (InDRE) et la Commission fédérale de protection contre les risques sanitaires (Cofepris), du Secrétariat fédéral de la santé.

Il a déclaré que dans le cas des tests diagnostiques immédiats; aucun instrument supplémentaire n’est requis et des résultats fiables et accessibles sont fournis dans les 15 minutes.

Il est recommandé de se rendre en voiture, avec des mesures de protection personnelle strictes telles que des masques faciaux, un masque, un désinfectant et un gel antibactérien, évitez de vous rendre avec plus d’une personne.

Les évêques de LEE demandent d’éviter les fêtes «à tout prix» pour les posadas

ebv