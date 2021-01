Mexico.- Les médecins et les infirmières de l’Institut mexicain de sécurité sociale ont demandé à la société de se montrer solidaire avec eux dans leur lutte contre Covid-19 et ont supplié de rester à la maison.

De l’hôpital général de la zone n ° 27 à San Juan de Aragón et de l’hôpital général de la zone n ° 27 à Tlatelolco, Mexico, à travers une vidéo, ils se sont déclarés très fatigués et découragés par le manque d’empathie avec la lutte qui libre.

Ils ont convenu qu’ils combattaient le coronavirus depuis des mois et ne voyaient pas le bout du tunnel.

Ils ont assuré que chaque matin ils se réveillaient avec la mission de sauver des vies, mais malheureusement, ils voyaient comment le virus les enlève de leurs mains.

Les médecins et les infirmières ont affirmé qu’ils se battent pour chacun des Mexicains.

«Ce dans quoi nous vivons ici est une guerre douloureuse et cruelle. Covid-19 n’est pas une blague, c’est une terrible maladie qui entraîne beaucoup de morts. Nous ne pensons jamais vivre et voir des scènes d’horreur sur notre lieu de travail », ont-ils convenu.

Au milieu des combats, traitant des patients infectés par des virus, le personnel de santé de l’IMSS a assuré que le visage d’une souffrance et d’une douleur extrêmes ne pouvait pas être secoué de leur tête.

Intuber un patient dans ce contexte de pandémie, ont-ils dit, est une expérience traumatisante, dans de nombreux cas le prélude à la mort.

Ils se sont souvenus qu’ils étaient médecins, infirmières, mais aussi êtres humains de chair et de sang.

«Nous hésitons et nous sommes pris au piège de la peur irrémédiable de ce que nous vivons. Nous n’avions jamais imaginé faire face à une tragédie de cette ampleur », ont-ils souligné dans la vidéo.

Les héros en casquette et en blouse blanche ont insisté pour être fatigués physiquement et émotionnellement.

Ils ont ajouté que vivre avec des souffrances extrêmes et la mort quotidienne est terrible. Et ils ont alerté:

«Si vous ne nous aidez pas, nous ne résisterons pas. S’il vous plaît, nous avons tout donné pour vous. Maintenant, faites quelque chose de très simple, mais très précieux: restez à la maison! Restez à la maison! »Si vous prenez soin de vous. Nous prenons tous soin de nous ».

Les médecins et les infirmières ont indiqué qu’ils ne voulaient pas faire partie des statistiques sur les décès pour Covid-19.

Ils ont rappelé que de chers amis médecins sont morts des mains du virus dans l’exercice de leurs fonctions.

Ils ont assuré que plus aucun Mexicain ne méritait de perdre la vie à cause de la négligence et de l’indifférence.

«Nous sommes dans la dernière partie de cette bataille monumentale. Pour le gagner, nous avons besoin de vous. Sans vous, nous courons le risque de le perdre », ont-ils déclaré dans leur message à la société.

Ils ont averti que les hôpitaux étaient pleins et qu’il n’y avait pas de lits.

«Il reste peu de fans; les thérapies intensives sont au top; nous ne voulons pas vous voir ici », ont-ils dit dans une vidéo.

Le personnel de santé de l’IMSS regrette de voir qu’on demande aux gens de ne pas organiser de réunions de famille ou de fêtes, et c’est le contraire qui se produit.

Ils ont déclaré qu’après plusieurs mois de lutte contre le virus, ils voulaient rentrer chez eux. «Je veux rentrer chez moi, voir mes parents, ma femme, mes enfants», ont-ils convenu.

ebv