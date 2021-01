Après avoir choisi la meilleure série de 2020, nous regardons en arrière pour passer en revue certains des meilleurs épisodes d’une année mouvementée mais avec de belles histoires sur le petit écran. Comme on s’en souvient toujours dans ces compilations, il s’agit d’une liste subjective faite à partir des séries que l’auteur a vues cette année (beaucoup, mais pas toutes parce que c’est impossible). Les épisodes ne sont classés selon aucun critère. Bien sûr, les textes contiennent des spoilers.

Le bon endroit (4×13: chaque fois que vous êtes prêt)

Cela semble être il y a une vie, mais The Good Place a dit au revoir il y a moins d’un an. La série mettant en vedette Kristen Bell et Ted Danson a fermé son chemin avec un épisode d’une heure dans lequel chaque personnage a eu son moment pour dire au revoir. Et aussi, littéralement. Chacun pouvait choisir le moment et la manière de partir pour toujours après avoir accepté que son chemin était terminé. Un chapitre avec une dose supplémentaire d’émotion, mais qui n’a pas oublié l’humour amical et intelligent de la maison. La meilleure finale de la série que vous puissiez souhaiter. (Netflix).

Quête mythique: Fête des corbeaux (1×05: Une mort sombre et tranquille)

La comédie mise en scène par l’équipe responsable d’un jeu vidéo en ligne a marqué l’un des meilleurs épisodes du début d’année au milieu de sa première saison. C’est un chapitre en bouteille qui raconte une histoire en dehors de l’intrigue principale se concentrant sur un couple de développeurs de jeux vidéo qui se sont lancés il y a des années dans l’aventure de créer leur propre jeu. En une demi-heure, il raconte toute la vie, de sa naissance à sa mort, d’un jeu vidéo et d’une relation amoureuse. (Apple TV +).

Allez Juan (1×06: Istanbul)

Javier Cámara dirige et joue dans l’un des meilleurs chapitres de la série espagnole en 2020. Juan Carrasco a accepté un accord politique qui comprend un voyage en Turquie pour se coiffer. L’action de l’épisode se déroule dans un hôtel où les hommes se rendent à cet effet. Là, le politicien rencontrera un fan, une fille qui le suit depuis qu’il a donné une conférence à son université. Anna Castillo et Javier Cámara ont 10 ans. Mais surtout, le scénario de Diego San José et Pablo Remón de ce genre de Lost In Translation à l’espagnol se démarque. (TNT).

De meilleures choses (4×06: La Nouvelle-Orléans)

La comédie Pamela Adlon a réussi à maintenir son haut niveau cette année avec une brillante quatrième saison. Dans l’un de ses épisodes, Sam se rend à la Nouvelle-Orléans pour assister au mariage de quelques amis. Là, il vivra des retrouvailles, deviendra intime avec des inconnus et se fondra dans l’atmosphère d’une ville où il trouve une fête constante. À tel point qu’il envisage même sérieusement d’y rester et d’y vivre. Pamela Adlon elle-même est la réalisatrice de cet épisode passionnant et vibrant. (HBO Espagne).

Mieux appeler Saul (5×08: Chameau)

Énorme saison, la cinquième de Better Call Saul, une série qui a commencé haut, mais qui surpasse année après année. Avoir Lalo Salamanca comme client a fait de Jimmy un «ami du cartel», et maintenant il n’a d’autre choix que d’accepter une mission: se rendre à un certain point dans le désert du Nouveau-Mexique pour collecter sept millions de dollars en espèces. La mission, bien sûr, est compliquée dans un épisode déchirant qui rappelle les meilleurs moments de Breaking Bad. (Movistar +).

Killing Eve (3×05: Êtes-vous de Pinner?)

Villanelle retourne en Russie pour tenter de retrouver la partie de sa famille qui est encore vivante et peut-être ainsi retrouver ses racines. Ce voyage vers le côté le plus personnel du meurtrier permet à Jodie Comer de briller et au spectateur de profiter d’un épisode (le meilleur d’une saison irrégulière) qui suppose une rupture dans l’intrigue et qui a des moments de comédie, de drame et de sourire. congelé. En regardant ses racines, nous trouvons des aspects que nous ne connaissions pas sur le personnage. (HBO Espagne).

Regarde ce que tu as fait (3×04: Le préservatif chanceux)

Dans ce qui a probablement été la meilleure saison de la meilleure comédie Movistar +, plusieurs chapitres méritent d’être sur cette liste. Il nous reste celui qui regarde en arrière pour continuer la narration du jour où Berto et Sandra se sont rencontrés et cet après-midi de cirque qu’ils ont vécu quand ils étaient enfants et qui, à leur insu, ont marqué leur avenir. (Movistar +).

Ramy (2×08: Frank)

Les épisodes se concentrant sur des personnages non principaux sont les meilleurs de cette série, et dans la saison deux, il a même profité de l’oncle Naseem (avec une révélation inattendue incluse). Mais le joyau de la saison mettait en vedette le père de Ramy, dont nous savions très peu de choses jusqu’à présent. Un chapitre émotionnel qui montre les difficultés et les inquiétudes que cet homme cache à ses proches et qui le tourmentent secrètement. (Starzplay).

Ce que nous faisons dans l’ombre (2×06: en fuite)

Laszlo (ou devrais-je dire Jackie Daytona?) Est le protagoniste incontesté de ce chapitre, l’un des meilleurs de la grande deuxième saison de la comédie vampire. Fuyant un ennemi, Laszlo se camoufle parmi la foule quelque part en Pennsylvanie (qu’il choisit parce que cela ressemble à la Transylvanie), où il se fait passer pour une personne normale et devient un pilier de sa nouvelle communauté. Tant que vous avez votre cure-dent dans la bouche, tout ira bien. Parmi les 20 minutes les plus folles que vous ayez vues cette année à la télévision. (HBO Espagne).

Unité (Épisode 5)

Dans une grande série comme La Unidad (l’une des meilleures vues au premier semestre de l’année) se trouve l’une des scènes les plus choquantes et les plus bouleversantes de toute la fiction télévisée espagnole en 2020 et peut-être depuis de nombreuses années. Et ne serait-ce que pour l’impact de ce moment, l’épisode qui le contient mérite d’être souligné. L’une des séquences les plus techniquement complexes de l’histoire de la télévision espagnole pour refléter l’horreur du terrorisme au premier plan. (Movistar +).

Quête mythique: Fête des corbeaux (Spécial: Quarantaine)

Exceptionnellement, une série se répète sur cette liste pour mettre en évidence le meilleur épisode confiné de ceux produits cette année pandémique. L’équipe de cette production Apple a réussi à lancer un chapitre spécial contre la montre qui se distingue par sa qualité technique (malgré les limitations) et, surtout, pour maintenir l’esprit ludique de la série et la combiner parfaitement avec le touche émotionnelle qui demandait le moment. Son intrigue reflète, à travers des appels vidéo, la solitude et l’anxiété que beaucoup ont ressenties si fortement cette année. Bien sûr, avant de terminer, il parvient également à commencer un sourire entendu. (Apple TV +).

Je pourrais te détruire (1×12: Ego Death)

Une autre série dans laquelle plusieurs chapitres auraient pu être choisis. Je vais m’en tenir au dernier, la résolution de l’intrigue, une sorte de Choisissez votre propre aventure qui montre les différentes options de fin que l’histoire aurait pu avoir en fonction de la décision d’Arabella devant son violeur. Brillant dans son aspect formel et en substance, avec toutes ses implications. (HBO Espagne).

Ted Lasso (1×10: Hope Kills)

La comédie optimiste de l’année s’est terminée par un chapitre qui est une montagne russe d’émotions avec laquelle il est facile pour les fans de football de se sentir pleinement représentés. Joie, douleur, espoir, frustration … la vie. Et la vie dans le football. La connexion avec les personnages est essentielle pour que ces émotions apparaissent dans cet épisode dans lequel Richmond joue tout ou rien contre Manchester City. (Apple TV +).

Police anti-émeute (1×01: Osorio)

Les bases de la série réalisée par Sorogoyen se situent dans un chapitre vibrant qui montre une expulsion (à partir de laquelle toute l’intrigue des épisodes suivants va commencer) prise de vue caméra en main avec un style naturaliste qui met rapidement le spectateur dans une situation. Bien que la meilleure scène de la série se trouve dans le dernier chapitre, avec un dîner entre amis tourné dans un plan séquence dans lequel la tension est extrême, nous nous retrouvons avec ce premier chapitre dans lequel se fonde le reste du bâtiment de cette série. (Movistar +).

Venom (1×05: Cristina à travers le miroir)

La fiction espagnole a brillé cette année à travers des séries comme celle créée par Javier Calvo et Javier Ambrossi. L’histoire de Cristina Ortiz a même mis la presse spécialisée américaine à ses pieds. Dans le cinquième épisode, à mi-chemin de la série, les téléspectateurs assistent à l’ascension et à la chute de La Veneno, devenue une icône de la télévision sur Tonight We Cross the Mississippi. Mais, dans ce cas, ce que la télévision vous donne, la télévision vous enlève, et la chute a été très dure. Les tripes de la télévision et sa capacité à créer des jouets cassés brise l’âme dans cet épisode grâce à la performance de Daniela Santiago. (Atresplayer Premium).

Patrie (1×01: octobre bénin)

La série qui adapte le roman de Fernando Aramburu a jeté ses bases dans un excellent premier épisode qui présentait les personnages et le récit fragmenté, en se concentrant sur le personnage de Bittori. L’épisode permet à Elena Irureta de se montrer avec un dernier tronçon déchirant avant lequel il est impossible de retenir ses larmes. (HBO Espagne).

La Couronne (4×07: Monarchie héréditaire)

Les problèmes de santé de Margarita et sa position au sein de la famille royale sont au centre de cet épisode dans lequel on découvre que la reine d’Angleterre et sa sœur ont plusieurs cousins ​​admis dans un hôpital psychiatrique. Helena Bonham Carter fait bon usage d’un personnage secondaire qui brille quand elle devient le protagoniste. (Netflix).

Comment faire avec John Wilson (1×06: Comment faire cuire le risotto parfait)

En dehors de la fiction, John Wilson signe l’un des meilleurs épisodes de l’année axés sur la pandémie de covid-19. Et celui qui est en fait un chapitre sur la façon de cuisiner le risotto parfait, un plat avec lequel le réalisateur de ce programme, qui combine documentaire et comédie, veut divertir sa logeuse. Ce qui commence de la manière la plus banale au monde se termine par un portrait effrayant et émouvant des premiers jours de la pandémie à New York. (HBO Espagne).

Le mandalorien (2×08: Le sauvetage)

Le meilleur exemple de l’intégration de la série créée par Jon Favreau dans l’univers de Star Wars est le dernier épisode de la deuxième saison, qui parvient à clôturer l’intrigue de la saison et à se connecter avec la mythologie de la franchise. Divertissement, excitation, sabres laser et un Jedi à la rescousse condensés en 40 minutes vibrantes qui sont des montagnes russes d’émotions. (Disney +).

