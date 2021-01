Il est difficile de reconnaître John Lurie dans cet homme de 68 ans avec une barbiche, un short et des tongs qui joue dans Peinture avec John, disponible cette semaine sur HBO. Il y a six épisodes de 20 minutes tournés au domicile du musicien qui a fondé The Lounge Lizards et la star des premiers films de Jim Jarmusch sur l’île caribéenne de la Grenade, où il vit depuis sept ans. La série, réalisée par lui, se cache derrière le prétexte que Lurie peint désormais des aquarelles, sa principale dédicace en ce moment, mais surtout il parle.

Parfois, il sort dans son jardin, qui ressemble à une forêt tropicale, et jette des pneus en bas d’une colline ou ramasse une branche qui ressemble à une trompe d’éléphant. À une occasion, il monte dans une voiture et rend visite à un ami. Mais la série parle de lui et de ses anecdotes. Cela peut être quelque chose qui s’est passé dans son enfance ou une histoire sur ses testicules et Barry White (je ne veux pas en savoir plus, il faut le voir pour comprendre). Ils ressembleraient à des histoires récitées s’il n’y avait pas ce sens de l’improvisation. Bien que cela puisse être forcé. Il avoue lui-même dans l’une des rares perles de sincérité qui semblent lui échapper en peignant minutieusement que les acteurs sont des sociopathes. «Mieux j’agissais, pire je devenais. Je ne plaisante pas », dit-il sans se soucier de développer des idées. À quelques exceptions près, comme le chapitre qu’il consacre à parler de célébrité. «La renommée vous tient à cœur. Vous ne pouvez pas arrêter d’être célèbre. Cela m’a pris du temps. Mais alors pourquoi est-ce que je fais cette série? », Réfléchit-il.

Qui est John Lurie? Il est apparu à la fin des années 1970 en tant que leader de The Lounge Lizards. Lui avec son saxo, son petit frère Evan au piano et le guitariste Arto Lindsay étaient le noyau de ce combo jazzy dans les formes et punk dans l’attitude. Il était temps pour la vague de New York, brève mais très influente. Quand le punk a cédé la place à la nouvelle vague commerciale en Angleterre, les jeunes musiciens de Manhattan pariaient sur le contraire: le bruit, l’expérimentation, le risque et le nihilisme.

Son style, qu’il appelait lui-même en plaisantant faux jazz, et sa façon de s’habiller (ces costumes classiques très américains en tissu léger qui se froissent et cette attitude entre formel et échevelé de la meute de rats), le réunissaient avec d’autres esthètes du époque avec un pied dans le futur et l’autre dans le passé. Bien qu’il soit né à Minneapolis, il était l’incarnation même du cool de Downtown Manhattan et en plus de jouer, il jouait. Lors du tournage du long métrage Underground USA, il rencontre Jim Jarmusch, alors technicien du son, qui dès qu’il commence à réaliser, fait de Lurie son acteur préféré. Au cours des années quatre-vingt, il a combiné les lézards avec le théâtre. Il a joué dans Permanent Vacation, Down By Law, Strangers Than Paradise ou Mistery Train, de Jarmusch, et était secondaire à Paris, Texas, de Wim Wenders, The Last Temptation of Christ, de Scorsese ou Wild Heart, de David Lynch.

Il est devenu un visage familier et un musicien respecté. Comme en plus de jouer dans les films indépendants à succès de Jarmusch, il a également signé leurs bandes sonores, au cours des années 1990, il a reçu de plus en plus de commandes musicales pour des films. Entre les tournées, il entreprend des projets personnels. Avec un humour sardonique, il crée, réalise et présente en 1991 une série télévisée, Fishing with John: a complete delirium. Dans chacun des six épisodes, Lurie a traîné un invité – Matt Dillon, Tom Waits, Jarmusch ou Willem Dafoe – pour pêcher avec lui. Ils parlaient de choses banales tandis que, complètement déplacés, ils essayaient d’attraper un requin ou d’ouvrir des trous dans les lacs gelés du Maine à moins 18 degrés centigrades. Au fil du temps, cette excentricité est devenue une série culte: la référence lointaine de cette nouvelle aventure télévisuelle.

Puis vint la période sombre. Il a pratiquement disparu au cours de la première décennie des deux mille, jusqu’en 2009, date à laquelle il a publié son livre Un bel exemple d’art. Là, il a compté qu’avec le tournant du millénaire, il avait commencé à se sentir malade. De terribles migraines, de la fatigue et surtout, un trouble nerveux qui rendait impossible le toucher. «Maintenant je vais mieux, mais je peux à peine écouter de la musique, ça attaque directement mon système nerveux, je n’entends qu’un bruit insupportable», a-t-il déclaré dans une interview en 2010. Il avait fallu des années pour diagnostiquer la maladie de Lyme, un trouble causé par une piqûre de tique. .

La maladie est la raison pour laquelle il a commencé à peindre. Mais même en peignant, tout était calme. Il a affirmé avoir été harcelé et menacé de mort par un ami peintre. Il a quitté New York pour se cacher en Californie, dans un ranch appartenant à son ami Flea, des Red Hot Chili Peppers. Plus tard à Grenade, où il finit par s’installer.

Rien de cette vie passionnante n’apparaît dans l’attachant Peinture avec John. Il faudra attendre la publication de cette autobiographie qu’il prétend avoir achevée. Les moments importants ne servent que de détails pour encadrer les histoires. Par exemple, le traitement contre le cancer que vous avez récemment passé est la source éloignée d’une explosion de four à gaz dans votre cuisine. Ce qui est à son tour la raison pour laquelle il est sorti nu avec une machette. Et tout comme ça. A la fin de la série, on a le sentiment d’avoir passé quelques jours avec un peintre yankee à la retraite excentrique. John Lurie a fait tout ce qu’il voulait pour HBO. C’est en fait ce qu’il semble avoir fait toute sa vie.