Une nouvelle équipe est arrivée dans l’univers TUA après les événements de la troisième saison, mais on en savait peu sur l’identité de ses membres jusqu’au 11 janvier 2021, lorsque Netflix a confirmé via les réseaux sociaux à les acteurs qui seront les Sparrows dans «The Umbrella Academy».

Pour ceux qui ne savent pas de quoi on parle, à la fin de la troisième saison de “ The Umbrella Academy ”, (TUA), il est montré que l’équipe / la famille composée de Luther, Allison, Diego, Klaus, Vanya et Five est revenue de la décennie des années 60 à 2019, son temps d’origine, mais là ils ont réalisé qu’ils avaient modifié l’histoire car en plus de son père adoptif toujours en vie, il y a une autre équipe de super humains qui a pris sa place: Sparrow Academy.

Dans cette scène, vous ne pouvez pas voir les membres de Sparrow Academy, seulement Ben qui est toujours vivant dans cette réalité et est l’un des chefs d’équipe, mais finalement ses 7 membres peuvent être rencontrés, comme il a été publié dans le compte officiel Instagram du spectacle aux acteurs qui seront les Sparrows dans ‘The Umbrella Academy’,

Tant dans la publication susmentionnée que dans leurs histoires Instagram, ils décrivent chacun de ces personnages; Justin Cornwell (‘The InBetween’) jouera Numéro un / Marcus qui est décrit comme le leader charismatique et qui essaie de garder la famille unie; Justin H. Min revient en tant que Ben, mais maintenant il sera le Numero deux et sa personnalité se transformera en un homme vicieux et pragmatique qui veut devenir le nouveau chef.

Tandis que Numéro trois / Fei Il sera joué par Britne Oldford («36 Saints»), un personnage qui est considéré comme le plus intelligent de l’équipe; Numéro quatre / Alphonso, pour sa part, sera joué par l’acteur Jake Epstein («Degrassi»), un personnage au sens de l’humour cinglant; Génesis Rodríguez (‘Big Hero 6’) jouera le rôle de Numéro cinq / Sloane, une femme rêveuse et romantique.

Les deux derniers, mais non des moindres, sont Numéro six / Jayme, joué par Cazzie David, une héroïne “intelligente et tranchante comme un couteau” et Numéro sept / Christopher, un cube télékinésique fidèle, digne de confiance avec ses autres frères et sœurs. Ce personnage n’a pas d’acteur désigné.

Il n’y a pas encore de date de sortie pour la troisième saison de ‘The Umbrella Academy’ sur Netflix, cependant en février il commencera ses enregistrements selon des normes de santé strictes pour éviter la contagion du coronavirus parmi les travailleurs du projet.