Mexico.- Après que sa famille, par l’intermédiaire de la Société des auteurs et compositeurs du Mexique (SACM), a confirmé le décès de Armando Manzanero, président Lopez Obrador a présenté ses condoléances lors de la conférence du matin.

«C’est quelque chose de très triste. Don Armando Manzanero est un grand compositeur, l’un des meilleurs du pays, un homme sensible, aussi socialement ». «Je suis désolé pour votre décès, grand compositeur, représentant des auteurs et compositeurs. Nous adressons nos condoléances et nos câlins à leur famille et à leurs amis, à tous les auteurs-compositeurs-interprètes, pour cette malheureuse perte pour le monde artistique ».

VOUS AVEZ VU: Profil d’Armando Manzanero

Armando Manzanero, compositeur talentueux et prolifique, est décédé ce lundi à 3h20, d’un arrêt cardiaque et des suites de Covid-19, une maladie pour laquelle il était hospitalisé depuis le 17 décembre dans un hôpital de Mexico et connecté à un respirateur.

Le 11 décembre, l’enseignant a assisté à l’inauguration de son musée au Yucatan, qui porte le nom de «Casa Manzanero».

La secrétaire à la Culture, Alejandra Frausto, a également exprimé ses condoléances sur Twitter.

«Avec beaucoup de douleur, je regrette la mort du maestro Armando Manzanero, l’un des plus grands compositeurs du Mexique, ses chansons font définitivement partie de l’éducation sentimentale des Mexicains. Généreux et souriant, toujours attaché à la culture. Merci pour tout”.

Avec beaucoup de douleur, je regrette la mort du maestro Armando Manzanero, l’un des plus grands compositeurs du Mexique, ses chansons font définitivement partie de l’éducation sentimentale des Mexicains. Généreux et souriant, toujours attaché à la culture. Merci pour tout. pic.twitter.com/DpmnO6tXyF – Alejandra Frausto (@alefrausto) 28 décembre 2020

Aucune cérémonie funéraire en face à face n’aura lieu et le corps sera incinéré, a rapporté la SACM dans un communiqué.

Ils ont expliqué que cette décision avait été prise d’un commun accord entre la famille du célèbre compositeur.

npq

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

Armando Manzanero, réactions, condoléances,