Mexique – Le Institut national électoral (INE) a indiqué que les partis politiques avaient demandé la formation de coalitions en vue du prochain processus électoral.

Sur la base des instructions approuvées par le Conseil général, par le biais de l’Accord INE / CG636 / 2020, les parties qui cherchent à former des coalitions entre elles, ainsi que des accords de participation, devaient soumettre leur demande d’enregistrement au plus tard le 23 décembre 2020, date dans lequel la phase de pré-campagne a commencé pour le processus électoral fédéral 2020-2021.

Les partis politiques peuvent être unis selon trois modalités: coalition totale, en

les 300 districts de MR; coalition partielle, dans au moins 150 districts MR, ou

coalition flexible, dans au moins 75 districts de MR.

Dans la plupart des municipalités, il n’y aura que deux grandes coalitions, l’une formée par PT, PVEM et Morena appelée «Ensemble, nous ferons l’histoire» dans 171 districts électoraux et l’autre sera formée par PRI, PAN et PRD portant le nom «Va por México» dans 151 circonscriptions.

L’INE doit analyser le respect des exigences et de la documentation soumise – entre autres, la plate-forme électorale -, donc cette information est préliminaire et ce sera jusqu’à ce que le Conseil général décide de l’origine lorsqu’ils seront définitivement établis les termes et la portée des accords de coalition, y compris la répartition des districts que chaque parti proposera des candidats.

