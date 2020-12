De nombreux films et émissions de télévision ont été retardés en raison de la pandémie de Covid-19, mais au goût des fans, ils ont pu voir quelques avant-premières, la plus récente étant les photos divulguées de Joe Keery et Maya Hawke sur le tournage de ‘Stranger Choses 4 ‘.

La série a été contrainte d’arrêter la production au printemps au milieu de la propagation du virus, mais maintenant qu’il a été repris, avec les mesures de sécurité appropriées, certaines avancées ont commencé à apparaître en ligne.

Cela a fourni de nouvelles informations sur ce que la saison à venir apportera lorsque les personnages de la série originale Netflix reviendront.

Les dernières photos divulguées de Joe Keery et Maya Hawke montrent le retour de leurs personnages, respectivement Steve Harrington et Robin Buckley, et du nouvel acteur Joseph Quinn se préparant à tourner une scène en extérieur.

Bien que les détails de l’intrigue restent un mystère en ce qui concerne la quatrième saison de ‘Stranger Things’, Les acteurs et l’équipe de la série ont été francs sur l’effet de la pandémie sur les nouveaux épisodes, et pas entièrement de manière négative.

“Je vais juste dire que la pandémie a définitivement retardé massivement le tournage et donc la sortie de notre saison 4 actuelle, une date encore à déterminer”, a déclaré le producteur Shawn Levy dans une interview le mois dernier.

Levy a ajouté que le retard était une chose positive. puisqu’elle a permis aux frères Duffer, pour la première fois de l’histoire, d’écrire toute la saison avant de l’enregistrer et d’avoir ainsi le temps de réécrire d’une manière qu’ils avaient rarement auparavant, «la qualité de ces scripts est donc exceptionnelle».

Jusqu’à présent, la date de sortie de la quatrième saison de ‘Stranger Things est inconnue‘, mais on s’attend à ce que ce soit dans le courant de 2021, uniquement sur Netflix.