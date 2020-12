Mexico.- Jorge Alcocer Varela, secrétaire à la Santé, a souligné que les médecins, les infirmières, les scientifiques, tous les agents de santé sont importants et sont déjà fatigués; “Ils ont formé une excellente équipe.”

Il a assuré que l’infection de la coronavirus Il est en passe de trouver une solution globale, qui permettra aux Mexicains de réduire les atteintes à la santé, ce que nous avons beaucoup appris de cette nouvelle infection virale.

“Bientôt, nous allons acquérir l’immunité, le vaccin nous aidera et une fois que nous pourrons apprécier l’importance de continuer à travailler ensemble pour protéger la santé de la population du Mexique”, a déclaré Alcocer Varela.

Cependant, il a appelé pour ne pas se faire confiance. «Il faut suivre les recommandations de toutes les autorités sanitaires qui nous les font connaître chaque jour. Ensemble, nous pouvons construire nos rêves, car dans l’âme des Mexicains, il y a toujours de la vie, du feu et de l’espoir.

“Je veux aussi que vous vous rappeliez que chaque difficulté a une durée, elle passe, elle n’est pas permanente”, a-t-il déclaré lors de la conférence de presse au Palais national devant le président Andrés Manuel López Obrador.

Il a souligné que la pandémie au Mexique ne fonctionne pas uniformément dans toutes les régions, donc ils sont sur un feu rouge: Baja California, Mexico et l’État du Mexique; 24 entités sont en orange, certaines sont beaucoup plus proches du risque maximum, mais d’autres entités sont plus proches du jaune, comme Tamaulipas, Veracruz et Sinaloa; et deux entités de couleur verte, qui sont Chiapas et Campeche.

Il existe des entités fédératives qui ont des taux d’augmentation, de diminution également différents et, par conséquent, il est important de comprendre que les actions doivent être beaucoup plus locales, a-t-il déclaré.

“Mais aussi dans ce processus, nous devons nous unir, continuer de nous unir fraternellement et démontrer ce que nous avons appris, notre maturité et notre sagesse pour continuer à faire face à cette menace.”

