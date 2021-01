En septembre dernier, la chaîne SER a lancé le projet La SER Tours Espagne, une tournée de différentes villes de la géographie espagnole avec laquelle la station entend se rapprocher des citoyens en déplaçant les espaces les plus emblématiques de la gare vers leurs emplacements pour servir de haut-parleur de leurs préoccupations et mettre en évidence les différentes réalités locales. Dans le contexte de crise sanitaire et de distanciation sociale, cette proximité est plus que jamais nécessaire. Pour cette raison, après les vacances de Noël, le SER reprend la tournée qui a déjà voyagé dans plus de 20 villes avec les programmes Hoy por hoy, La ventana et Hora 25. Le circuit se déroulera jusqu’en juin prochain et sa première étape en 2021 sera La Rioja, où Àngels Barceló voyagera avec l’équipe Hoy por hoy le vendredi 22 janvier.

Parmi les lieux où voyageront les espaces dirigés par Àngels Barceló, Carles Francino et Pepa Bueno se trouvent Vigo, Linares (Jaén), Cadix, Cáceres, Séville, Saint-Sébastien, Majorque, Alicante, Carthagène, Bilbao, Málaga, Zamora, Cordoue. , Murcie, Huelva et Almería. Le contenu des programmes sera adapté au lieu visité et aura des invités pertinents dans chaque lieu.

Dans la première partie de la visite, les espaces SER ont visité des endroits tels que Gibraltar, Saint-Jacques-de-Compostelle, Santander, Las Palmas de Gran Canaria, Tenerife, Tolède, Castellón, Badajoz, Valladolid, Almería, Valence, Grenade ou La Corogne. Chaque programme abordait des questions qui donnaient une visibilité à la réalité locale du lieu, avec des thèmes qui restent généralement en dehors de l’attention des médias nationaux. Lors de sa première sortie en septembre, Hoy por hoy s’est rendu à Torremolinos (Malaga), où ils ont effectué un contrôle sur la situation actuelle et future du tourisme en Andalousie et en Espagne à un moment marqué par la pandémie de covid-19. La pertinence de la science dans notre vie quotidienne, l’avenir des écoles, le dépeuplement rural, la situation de l’hôtellerie, la gestion de l’immigration, les conséquences du Brexit pour les Espagnols ou le rôle des femmes dans la société étaient quelques-uns des sujets qui ont été discutés avec des experts et différents invités lors d’autres visites. Et tout cela sans oublier la crise provoquée par la propagation de la pandémie de covid-19.

Dans la troisième vague 2020 de l’Étude générale des médias, dont les données ont été publiées le 2 décembre, le SER a obtenu le meilleur résultat de ses trois dernières années, avec une moyenne de 4353000 auditeurs quotidiens. L’EGM a une fois de plus proclamé Hoy por hoy comme l’émission la plus écoutée d’Espagne, avec 2 980 000 auditeurs. La Ventana, avec une audience de 837 000 auditeurs quotidiens, anime les après-midis radiophoniques, tandis que Hora 25 reste le programme privilégié parmi les programmes d’information en soirée avec 1 074 000 abonnés.