Zacatecas.- La candidate au recteur de l’Université autonome de Zacatecas, María Teresa Villegas, a expliqué quelques lignes de sa proposition visant les étudiants.

En utilisant les technologies, l’avocat et le comptable ont reçu des questions des étudiants de l’UAZ et ont répondu aux questions en direct.

«Les étudiants sont au centre de notre activité à l’UAZ et l’objectif sera une éducation d’excellence, avec la possibilité d’accéder à la mobilité nationale et internationale afin qu’ils puissent mettre en pratique leurs connaissances.

Il a également mentionné l’amélioration des services de santé et des salles à manger des étudiants, sur laquelle le corps étudiant a tant commenté.

De même, il travaillera à améliorer la qualité de l’éducation et, avec les enseignants et les administrateurs de la feuille de changement, il progressera dans la numérisation des services administratifs et académiques.

“Nous penserons que le service de bureau virtuel se poursuit et même traitera jusqu’à son titre de manière virtuelle”, a déclaré Tere Villegas.

Les problèmes de l’UAZ ont une solution, a assuré le candidat au recteur.

«Tout cela a une solution. Nous réaliserons une analyse des ressources financières et humaines basée sur une planification efficace. Nous examinerons la possibilité de payer la dette pour garantir les droits des enseignants et des employés administratifss “.

Pour y parvenir, il a exprimé; nous devons pouvoir exercer librement le vote, nous devons dénoncer ceux qui harcèlent les élèves et les enseignants pour qu’ils ne votent pas et se libèrent des liens dans lesquels nous sommes depuis des décennies.

Il n’est pas possible que quelques personnes à l’université veuillent nous soumettre à leur volonté.

Nous rechercherons également la transparence, que chaque unité académique puisse fournir des informations pour que tout soit systématisé au niveau central. Il ne sera plus possible que les droits des enseignants et des administrateurs soient violés par des compadrazgos, nous devons être garants de la légalité.