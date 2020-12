Le groupe chilien Las Tesis lors d’une représentation à Buenos Aires, le 19 février. / Europa Press

En 2005, le ministre chilien Víctor Montiglio enquêtait sur une opération de la Direction nationale du renseignement (DINA) qui couvrait la disparition forcée d’opposants à la dictature militaire. Il a interrogé le dictateur Augusto Pinochet sur ses implications dans cette opération, l’une des nombreuses qui ont eu lieu au cours des 17 années de régime (1973-1990). De ce questionnaire historique, presque toutes les réponses auxquelles Pinochet a répondu ont été laissées à la postérité: «Je ne me souviens pas» et «Ce n’est pas vrai». Un an plus tard, le groupe Los Tres a transformé les déclarations en choeur de leur chanson It’s Not True, du sixième album du groupe intitulé Do it yourself, dont les paroles, citant les mots exactement comme le général les a dit, se lit comme suit: «Dieu Il me pardonnera si j’en fais trop, mais je ne pense pas. Tous les problèmes que j’ai causés, je les dédie au paradis. Je ne me souviens pas, mais ce n’est pas vrai et si c’est vrai je ne m’en souviens pas.

L’histoire récente du Chili ne peut être racontée sans les mouvements sociaux qui ont émergé du coup d’État de 1973 et la musique dont ils sont issus. Los Tres fait partie d’une longue liste de groupes et d’artistes de différentes générations qui ont utilisé tous les genres musicaux pour montrer une partie de la réalité qu’ils vivent. Et l’histoire chilienne ne peut pas non plus être racontée ou chantée sans mentionner Violeta Parra et Víctor Jara, qui avec leurs chansons antérieures à 1973 ont créé un précédent pour toute cette musique qui a émergé timidement d’abord, puis comme une explosion après la dictature.

Pour le journaliste chilien Manuel Maira, spécialisé dans la musique et auteur de trois titres sur le sujet, avant la dictature, le Chili avait formé un mouvement musical au discours social puissant, dirigé par Jara, Parra ou le groupe Quilapayún. Mais il identifie un vide dans les années suivantes. «Avec le coup d’État, il y a eu une coupure brutale de tout cela et un énorme black-out culturel», dit-il. Javiera Tapia, journaliste musicale et fondatrice du site esmifiestamag.com, du journalisme et du féminisme, est d’accord. Selon elle, «ces chansons sont dans la mémoire du peuple en tant que chanson politique et ont été transformées en hymnes, les gens les ont transformées en cela».

Maira, auteur d’une des biographies sur Jorge González, le chanteur et leader de Los Prisioneros, raconte qu’après la dictature, les opportunités pour les artistes de dire «plus de choses» se sont ouvertes sous forme de promesses: Los Prisioneros est rapidement apparu, avec la figure de Jorge González, un type de la classe moyenne très différent du prototype chilien, un type frontal qui le dérangeait, qui lui a demandé quelque chose et a dit exactement ce qu’il pensait. Au cours de ces années, nous étions déjà plus près de la démocratie », dit-il.

En 1986, Los Prisioneros a sorti une chanson qui est, jusqu’à présent, l’un de ces hymnes qui continuent d’être chantés non seulement au Chili, mais sous des latitudes aussi lointaines et en même temps que la Colombie, le Mexique ou le Pérou. La danse de ceux qui restent, écrite par Jorge González, a une fois de plus été un symbole dans les manifestations qui refusent de mourir même maintenant, 34 ans après avoir été écrite, et près d’un an de ce que les Chiliens appellent «l’épidémie sociale». Octobre 2019. Lorsque l’augmentation du tarif du métro a déclenché le mécontentement accumulé pendant des décennies et conduit aux manifestations les plus violentes et massives depuis le retour à la démocratie en 1990 («Rejoignez la danse, ceux qui restent. pour rater plus. Personne ne voulait vraiment nous aider “).

La journaliste et chercheuse chilienne de musique populaire Marisol García identifie que la chanson chilienne a été indéniablement marquée par la prise de conscience des conflits autour de ceux qui créent la musique, et par les plaintes qu’ils sont disposées à formuler à travers la poésie populaire, profondément enracinées. à la campagne et dans les villes. Garcia dit: «Le Chili a une haute qualité dans sa chanson sociale, tout comme d’autres pays l’ont dans des genres musicaux associés au romantique, à la danse ou à la fusion. Ce ne peut pas être une coïncidence si nous avons en moins de trois décennies Violeta Parra, Víctor Jara, Patricio Manns, Jorge González et bien d’autres noms de l’attention internationale ».

Les nouvelles générations de musiciens continuent de revendiquer l’héritage musical de leurs prédécesseurs. En 2011, la grande année de l’explosion étudiante au Chili, la chanson Shock, de la compositrice et rappeuse Ana Tijoux, a inondé les rues de tout le pays avec ces manifestations massives. La revendication était la défense d’une éducation publique gratuite, avec des paroles combatives et une vidéo enregistrée dans les jours les plus convulsifs des mobilisations à Santiago, la chanson décrivait également la protestation millénaire des Mapuches, les autochtones installés dans le sud de Chili, qui a exigé le respect de son territoire et de sa dignité.

D’autres noms importants en demande sociale à travers les chansons ont été des musiciens aussi jeunes que le chanteur de trap Pablo Chill-E, 19 ans, avec sa chanson 2018 Facts, une critique du pouvoir au Chili; ou le Non dansant mais impressionnant, du compositeur et producteur Nicolas Jaar, qui revit avec un fond électronique les sentiments de la société chilienne qui, bien qu’elle ait voté «Non» à la poursuite de la dictature militaire de Pinochet en 1989, a vécu immergée dans une réalité militarisé et plein de peur: «Nous avons déjà dit non. Mais le oui est dans tout. L’intérieur et l’extérieur. De loin et de près … ».

Yorka, le duo des sœurs Yorka et Daniela Pastenes, 29 et 25 ans, est également un exemple de la façon dont toute cette tradition musicale se réunit. En 2019, après l’épidémie sociale, ils ont écrit La chanson est protestation, à partir de leur troisième album Humo. C’est une œuvre qui reflète le moment historique du Chili, mais aussi son évolution personnelle et professionnelle. «Je pense que la musique chilienne est née contingente. J’ai le sentiment que nos premières chansons parlent déjà d’inégalité », dit Yorka Pastenes.

Les deux sœurs, qui sont également professeurs de musique et qui sont nées et exercent toute leur activité à San Bernardo, à la périphérie de Santiago, la capitale, assurent qu’avant Violeta Parra, la musique chilienne n’avait pas d’identité. «Ces artistes de premier plan pour nous n’ont pas eu une fin heureuse. Et aucun de ces artistes n’a vécu le succès qu’il a eu. Je pense que Violeta est morte sans savoir ce que c’était et cela me terrifie. Et je pense que Victor Jara … Je ne peux même pas imaginer ce qu’il vivait torturé par ce pays de merde. Le Chili est un pays né de la mort et du génocide. J’aimerais que nous puissions chanter sur d’autres choses ».

‘Un violeur sur votre chemin’, la révolution féministe chilienne

Et s’il y a quelque chose qui pourrait déjà être considéré comme un hymne de cette dernière révolte chilienne, non seulement à cause de l’éclosion sociale et du mécontentement mais aussi à cause de l’apparition sans précédent de la figure féminine et de ses revendications, c’est “ Un violeur sur votre chemin ”, par le collectif Las thèse, la représentation publique des femmes qui parlent de violence de genre, et qui a sonné au-delà du Chili et même de l’Amérique latine combative.