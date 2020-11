L’une des séries que les abonnés Netflix attendent le plus est celle des frères Hargreeves, et c’est qu’il y a une série de questions auxquelles “ The Umbrella Academy 3 ” doit répondre.

Compte tenu de la popularité continue de la série et de ces critiques positives, ainsi que de la fin de la deuxième saison, l’émission devait être renouvelée pour une troisième tranche, ce qui était officiel en novembre 2020.

Les téléspectateurs ont émis l’hypothèse que la troisième saison de l’émission comprendra davantage l’engouement pour les voyages dans le temps alors que la famille Hargreeves cherche à réparer le désordre qu’ils ont causé la saison dernière.

Mais, il existe de nombreuses autres façons que Luther, Allison, Diego, Klaus, Five et Vanya explorent – et foirent les choses. La saison deux s’est terminée avec l’apocalypse évitée et les frères retournant en toute sécurité à nos jours, mais avec certains changements de chronologie.

Parmi les questions auxquelles ‘The Umbrella Academy 3’ doit répondre, la première est celle qui l’a inspiré à créer la Sparrow Academy, en plus des membres et des pouvoirs dont disposent ses membres.

Une autre question que la saison a laissée est de savoir quel sera le rôle qu’aura Harlan dans ce nouvel opus et comment ses pouvoirs ont évolué de 1963 à ce jour, en plus de savoir s’il est entré en contact avec les Hargreeves.

Parler des mystères laissés par la série consiste à savoir si Ben Hargreeves sera un allié de son ancien ou de ses frères ou est contre lui, en plus de ne pas savoir pendant deux saisons, comment il est mort.

Les autres questions auxquelles «The Umbrella Academy 3» doit répondre sont les autres changements qui seront dans la chronologie après l’intervention des Hargreeves dans le passé.

Vous ne pouvez pas parler de changements dans le calendrier, sans parler de la Commission et après la fin de la deuxième saison, on ne sait pas si l’organisation est toujours en activité.

Enfin, il y a aussi le but de Reginald Hargreeves pour créer des êtres humains supérieurs.