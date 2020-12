Mexico,- Les Raiders tombent à domicile face aux Chargers 30-27 en prolongation.

Las Vegas a eu le premier et un but de la ligne des 4 verges en prolongation, mais s’est contenté d’un panier, Los Angeles a répondu avec un touché pour gagner le match.

Les Raiders ont perdu quatre de leurs quatre dernières rencontres. Les raiders devaient gagner pour continuer avec une chance de se qualifier pour les séries éliminatoires, maintenant ils laissent leurs numéros à (7-7).

Las Vegas avait une défense “inégale”, Clelin Ferrell, Johnathan Abram, Nicholas Morrow et Damon Arnette ont été exclus par Jon Gruden et n’ont pas joué contre les Chargers.

En près de 3 ans, les Raiders sont les derniers de la ligue en points alloués avec 28,4 et en sacs avec 60. N ° 30 en échanges avec 47.

Justin Herbert a joué un très bon match. Le secondaire des Raiders a été très faible et le quart-arrière Mariota est entré et a fait une belle performance avec les “méchants” malgré la défaite.

Avec ce résultat défavorable, les Raiders doivent gagner leurs 2 derniers matchs et pour Baltimore de perdre l’un de leurs 3 derniers (contre Jacksonville, contre les Giants de New York et Cincinnati).

Les Chargers gagnent avec un touché en prolongation contre les Raiders. Justin Herbert, quart-arrière de Los Angeles, 328 verges, 2 passes TD, 1 course TD. Marcus Mariota: 314 verges, 1 passe TD, 1 course TD.

Marcus Mariota a mené l’équipe des Raiders avec 226 verges, 1 touché et 1 interception dans les airs, en plus de 9 portées, 88 verges et 1 TD au sol.

Photo gracieuseté de Raiders / NFL

