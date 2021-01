Mónica Naranjo était le visage reconnu pour lequel Mediaset a parié l’été dernier pour présenter sa nouvelle émission de télé-réalité, ce qui était un pari risqué pour la chaîne qui cherchait à essayer de lisser les données d’audience avec l’absence de Big Brother. Le chanteur a accueilli ce nouveau format avec bon goût et a réussi à le faire passer auprès des publics qui ont justement permis à la chaîne de réaliser une deuxième édition.

Bien que l’expérience télévisuelle de Mónica soit plus que prouvée, puisqu’elle a récemment participé à des programmes tels que Operación Triunfo ou Tu cara me suena, la vérité est qu’elle ne l’avait jamais fait de cette façon dans une émission de télé-réalité et moins de tentations. Oui, il a tenté sa chance avec un nouveau programme, également sur Mediaset, appelé Mónica y el sexo, qui du point de vue actuel pourrait servir de précédent à son expérience sur l’île.

Très aimé par les fans de réalité

Sa facette de présentateur et son charisme ont fait que le public toujours plus grand de The Island of Temptations le considère comme l’une des personnes les plus en vue. de l’édition, en particulier pour son traitement des vrais protagonistes qui étaient les concurrents. Cependant, et une fois tout le contenu diffusé, Mónica Naranjo a annoncé qu’elle ne continuerait plus à animer l’émission de téléréalité dans une prochaine édition.

Cela s’est produit en février, lorsque la chanteuse elle-même l’a transféré à ses abonnés via ses réseaux sociaux. Il l’a fait avec un message émouvant dans lequel il a dit que «L’île des tentations sera toujours dans mon cœur et je n’ai que des mots de remerciement à la fois à C Quartz TV et à Mediaset, qui m’ont fait confiance pour ce précieux projet. Je ne veux pas vous dire au revoir sans vous souhaiter, de tout cœur, toute la chance du monde et que mon successeur ou successeur fasse petit les résultats obtenus à partir de cette première édition tellement magique … “; partageant également les dernières données d’audience qu’ils ont obtenues. De cette manière, il a nié sa participation à la deuxième édition du format, et n’est pas attendu non plus dans la troisième, puisque Sandra Barneda continue aux commandes du programme .

Les différences économiques, la principale raison

Bien qu’il n’ait pas détaillé les raisons de son absence dans cette deuxième édition, on savait peu de temps après que ni ses représentants ni Mediaset n’avaient réussi à trouver un accord pour sa continuité. Ce manque de compréhension donne lieu à des différences économiques qui ont fini par faire de Sandra Barneda celle qui remplacera Mónica Naranjo dans cette deuxième édition de la télé-réalité, et que l’artiste était très contente de son expérience.

Le public avec Mónica Naranjo lors de la première de la première édition a exaucé les meilleurs vœux qu’ils avaient sur la chaîne, bien que de Mediaset, ils continuent de voir The Island of Temptations comme un programme à petit budget et d’excellents résultats. C’est précisément ce dernier qui explique que le chanteur à succès – et aussi présentateur – doit voir dans les prochains jours les nouvelles expériences de L’île des tentations mais depuis le canapé chez lui.