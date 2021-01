Mexique – La Chambre nationale de la restauration et de l’industrie alimentaire assaisonnée (CANIRAC), Les directeurs des chaînes de restaurants (DICARES) et de l’Association mexicaine des restaurants (AMR) ont déploré le manque de sensibilité du chef du gouvernement, Claudia Sheinbaum Pardo, et du gouverneur de l’État du Mexique, Alfredo del Mazo Maza, avant l’appel à que le secteur est considéré comme une activité essentielle.

Ce qui précède, après l’annonce par les deux gouvernements de maintenir le feu rouge avec les mêmes restrictions, malgré le risque sérieux dans lequel se trouve l’industrie qui génère plus de cinq millions d’emplois directs et indirects au Mexique.

Outre ce qui précède, ils réaffirment que les restaurants ne sont pas une source de contagion comme l’ont reconnu les autorités mexicaines elles-mêmes – y compris le gouvernement du CDMX et l’État. En fait, ils ont insisté où le risque est dans les parties privées et le commerce informel, où il y a un manque de contrôle sanitaire.

Des études internationales comme celle menée par WSJ à New York, aux États-Unis, confirment que les infections se produisent lors de soirées privées, pas dans les restaurants. L’enquête, reprise par les médias de ce pays, a révélé que les restaurants “ne représentent que 1,4% de la propagation du virus”.

De plus, des informations basées sur une étude menée par l’Université de Stanford et l’Université Northwestern: «Les modèles de réseau de mobilité pour Covid-19 expliquent les inégalités et informent la réouverture» indiquent que restreindre l’occupation à chaque «point d’intérêt» est plus efficace pour réduire le taux de contagion qui réduisent uniformément la mobilité.

Il explique également que la politique uniforme de fermeture de la mobilité cause davantage de dommages économiques et de problèmes au système social de santé, si elle n’est pas accompagnée d’un soutien économique et de subventions à l’emploi, en particulier dans les populations les plus marginalisées.

En ce qui concerne l’annonce du soutien financier annoncé par Claudia Sheinbaum, qui comprend les 2200,00 $ aux employés de la restauration et la réduction de la taxe sur la masse salariale pour janvier, l’industrie reconnaît qu’elle est insuffisante, compte tenu de l’impact profond auquel font face les établissements.

De plus, dans l’État du Mexique, jusqu’à présent, le gouvernement n’a annoncé aucun soutien financier, laissant les employés du secteur et les hommes d’affaires de cette entité en détresse.

L’industrie de la restauration a calculé que, depuis le début de la pandémie, dans la région métropolitaine de la vallée du Mexique 13 500 établissements ont été fermés et on estime que cette fermeture affectera une importante chaîne de production de fournisseurs locaux.

Compte tenu de l’appel récent de centaines d’entrepreneurs de la restauration de la vallée du Mexique qui prévoient d’ouvrir le 11 janvier, CANIRAC, DICARES et AMR ont déclaré que, bien qu’ils n’encourageront pas cette action, ils respecteront et sympathiseront avec les membres du syndicat qui, au désespoir de perdre vos biens, appliquez cette mesure.

Le secteur de la restauration est pleinement convaincu que c’est la solution pour faire face à la crise sanitaire et économique, c’est pourquoi lors d’une réunion avec les autorités du CDMX, ils ont présenté divers arguments et présenté la proposition d’ouverture suivante:

· Ouverture avec une capacité de 25% en intérieur et 35% sur les terrasses.

· Tables avec un maximum de six personnes.

· Fermeture à 22h00, du mardi au dimanche (fermeture le lundi).

· Utilisation du code QR pour le suivi.

Suivez l’application du Safe Table Protocol, appliqué depuis l’ouverture des restaurants en juin

· Échantillonnage hebdomadaire des employés à 5% de la masse salariale avec des tests Covid-19 dans les établissements de plus de 50 travailleurs.

De plus, pour assurer la conformité, l’industrie s’engage à accompagner la Autorités INVEA (dans le cas du CDMX) aux opérations de contrôle.

Au cours de la réunion, il a également été déclaré que des entités telles que Morelos, Querétaro, Durango, San Luis Potosí et Jalisco, entre autres, ont montré qu’avec un feu de circulation le rouge peut permettre un fonctionnement limité des restaurants.

De même, il a été réitéré qu’il y avait de la colère et de la frustration dans l’industrie de la restauration parce que le commerce alimentaire informel a continué à fonctionner sans aucune mesure de distance saine ou d’hygiène.

“L’industrie formelle ne peut être punie pour le manque de contrôle qu’elle a eu avec d’autres secteurs.”

