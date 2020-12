Mexico – Les autorités argentines ont publié les résultats de l’autopsie pratiquée sur Diego Armando Maradona, décédé le 25 novembre.

Maradona n’aurait eu ni alcool ni drogue dans son corps au moment de sa mort.

L’ancien technicien a perdu la vie en raison d’un «œdème pulmonaire aigu secondaire à une insuffisance cardiaque chronique exacerbée».

Maradona souffrait de «cardiomyopathie dilatée». Le cœur de Diego pesait plus du double de ce qu’un cœur sain et normal devrait.

Les résultats de l’autopsie

Le bureau du procureur général de San Isidro a rapporté que plusieurs problèmes avaient été détectés dans le corps de Diego, et ils l’ont détaillé dans un communiqué.

«Aujourd’hui, les actions liées aux études complémentaires (toxicologiques, histopathologiques) ont été reçues, dont les conclusions sont détaillées ci-dessous:

Image histopathologique compatible avec:

Cirrhose hépatique Nécrose tubulaire aiguë associée à une maladie rénale chronique myocardiofibrose, fibrose sous-endocardique et zones évocatrices d’une ischémie aiguë Athéromatose coronarienne non occlusive calcifiée avec des caractéristiques asphyctiques associées à une maladie pulmonaire chronique exacerbée et à la présence de sidérophages qui pourraient être compatibles avec une insuffisance cardiaque Cirrhose, nécrose aiguë , Glomérulosclérose focale, athérosclérose, cardiopathie ischémique et hyperplasie artérielle dans le nœud sino-auriculaire Rapport chimique légal Échantillon de sang avec résultat de: toxique: présence de lévétiracétam et de desméthylvenlafaxine Échantillon d’urine avec résultat: toxique: présence de lévétiracétam, venlafaxine, desméthylvenine, a été la quétiapine, le 6-naltrexol et le métoclopramideB6 avec des résultats d’abus de drogues et de substances d’intérêt: le métoclopramideB7 a été détecté avec des résultats d’abus de drogues et de substances d’intérêt: la ranitidine a été détectée », a-t-il été rapporté.

Les enquêtes contre le médecin qui a traité Maradona se poursuivent toujours pour savoir s’il avait une responsabilité.

Le message Les résultats de l’autopsie réalisée sur Maradona ont été publiés en premier sur Siete24.