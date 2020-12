Mexico.- Pour les ventes de Noël et de fin d’année, un déversement économique de 300 milliards de pesos est attendu en 2020, ce qui représenterait 60% de ce qui a été obtenu à la même période de 2019.

Ce qui précède en raison des restrictions de ne pas organiser de réunions, de posadas ou de fêtes pour Noël et les fêtes de fin d’année pour éviter la contagion de Covid-19.

Le président de la Confédération des chambres nationales de commerce, de services et de tourisme, José Manuel López Campos, a indiqué qu’avec cette baisse des ventes due aux fêtes de fin d’année, les entreprises du pays clôturent une année avec un solde négatif, en raison de la pandémie de coronavirus qui continue d’affecter le monde.

Il a indiqué que le versement de primes que les entreprises accordent à leur main-d’œuvre stimule la consommation interne et favorise les établissements commerciaux et de services dans la relance économique, portée par El Buen Fin et les ventes pour les célébrations de décembre.

Il a noté que le déversement économique des deux derniers mois de l’année est un soulagement pour une année 2020 très compliquée dans certains secteurs de l’économie du pays, où de nombreuses entreprises ont fermé et d’autres fonctionnent à capacité minimale, ce qui a généré des pertes d’emplois.

López Campos a assuré que dans certaines villes, un mouvement plus important dans les zones commerciales a été perceptible depuis le week-end dernier, mais les ventes ne sont pas comparables à celles de l’année précédente, car les produits et articles nécessaires à un usage personnel ou à la maison sont principalement achetés.

Contrairement aux années précédentes, a-t-il souligné, les auberges de décembre ont été restreintes dans les entreprises, ainsi que dans les agences gouvernementales, une situation qui affecte certains secteurs d’activité qui proposent de tels événements, ainsi que les boutiques de cadeaux acquises. à livrer lors des fêtes du centre de travail, qui à cette occasion, dans de nombreux cas, les cadeaux pour leur personnel ont été supprimés ou modifiés.

Tout cela, a-t-il dit, se traduira par une diminution d’environ 40% par rapport à 2019 du déversement économique pour les fêtes de fin d’année, y compris les frais de déplacement que certaines familles avaient l’habitude de faire pour les vacances de cette période, ce qui Cela laissera de nombreuses entreprises des secteurs commercial, des services et du tourisme avec de plus grandes difficultés financières à la fin de l’année.

Le chef d’entreprise a souligné que pour essayer de réorienter leurs stocks et obtenir des liquidités, les magasins ont recours à des offres et des promotions pour attirer plus de clients et ainsi augmenter leurs ventes en décembre, qui est traditionnellement le mois avec le revenu le plus élevé de l’année pour les commerçants et les fournisseurs de services.