Comme la plupart des productions télévisuelles, la série Archie et ses amis a dû interrompre ses enregistrements prématurément, mais seulement quelques mois après sa création, les premières images de la cinquième saison de «Riverdale» ont été publiées.

La série populaire est basée sur les bandes dessinées d’Archie et a fait ses débuts en 2017, il offre un mélange de mystère et de théâtre au lycée qui en a fait un succès pour The CW.

Son succès a été tel que le spin-off “ Katy Keene ” en est dérivé, bien qu’il ait été annulé après la première saison, “ Riverdale ” a été renouvelé pour une cinquième saison en janvier 2020, au milieu de la diffusion de le quatrième versement.

Lorsque «Riverdale» a cessé de filmer, deux événements clés restaient en suspens, le bal de promo et la remise des diplômes, qui auront tous deux lieu au début de la cinquième saison.

Les premières images de la cinquième saison de l’émission “ Riverdale ” Archie, Veronica et le reste de leurs camarades de classe au bal.

La saison à venir résoudra également les mystères restants de cet épisode avant d’introduire un timekip. Cela mènera les personnages à l’université, puis à Riverdale.

Les téléspectateurs attendent la danse des personnages depuis un momentEt à en juger par les photos, vous ne serez pas déçu.

Les bals sont une partie essentielle de toute série ou film pour adolescents et il sera intéressant de regarder “ Riverdale ” faire sa danse, l’épisode de remise des diplômes sera tout aussi intéressant, d’autant plus qu’il ouvre la voie au saut dans le temps tant attendu.

De plus, il est excitant de voir Archie et ses amis réunis une fois de plus, la date de La première de la saison 5 de “ Riverdale ” est le 20 janvier 2021.