Mexico.- La pandémie causée par Covid-19 a été une menace pour tous les secteurs de la société, différents mécanismes pour travailler et interagir dans la société ont été générés et les villes ont dû s’adapter de manière improvisée au nouvel ordre.

À Mexico, les nouvelles habitudes de consommation ont augmenté la production de déchets solides jusqu’à trois mille tonnes supplémentaires par jour.

En plus de cette augmentation, les travailleurs du nettoyage sont confrontés à un mauvais tri des déchets qui les met en danger depuis mars 2020.

LEE confirme le vol de quatre vaccins dans l’ISSSTE de Morelos

Dans ce contexte, les groupes de construction du réseau syndical ont soulevé la nécessité de protéger les travailleurs du service public de nettoyage et de transport du CDMX; en plus de lutter pour que la prime économique «Infect, Risque et Contagiosité» soit également accordée à tous les travailleurs; qui a été désigné par le gouvernement de la capitale à un certain nombre de travailleurs.

Au moyen d’une lettre présentée le 13 janvier au directeur général de l’Administration du capital humain de Mexico; Groups Building Union Network réitère la nécessité d’envisager tous les travailleurs de la fonction publique de nettoyage et de transport du gouvernement CDMX d’accorder le paiement, rétroactivement, du bonus «Risque infectieux et contagiosité» aux travailleurs de la stabilité du travail Payroll 8, Travailleurs non salariés et ceux de base avec chiffre syndical; qui, pour des raisons politiques, ont été exclus du bénéfice.

Ce document demande instamment d’inclure les agents de nettoyage dans les groupes prioritaires pour recevoir le vaccin Covid; ceci en ayant un contact direct avec les déchets des citoyens; parmi eux, ceux issus de la pandémie mettant sa vie, celle de ses collègues et de ses proches en danger.

ebv